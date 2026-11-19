Mit seinen starken Auftritten im Dress von Serie-A-Verein Frosinone hat Romano Schmid wohl das Interesse von mindestens zwei Topklubs geweckt.
Der Wechsel zu Frosinone hat sich für Schmid und den Serie-A-Verein bisher voll ausgezahlt. Bei den Italienern sorgt der ÖFB-Teamspieler mit starken Leistungen für Furore und hat damit wohl auch das Interesse anderer Klubs geweckt.
Zwei Tore und vier Vorlagen in der aktuellen Saison sind eine beeindruckende Bilanz. Damit hat Schmid einen gewichtigen Anteil am aktuellen Höhenflug der Italiener. Eine Entwicklung, die wohl auch Inter Mailand und SSC Napoli nicht verborgen geblieben ist.
Wäre aber kein Schnäppchen
Denn die beiden Spitzenvereine sollen laut Transferexperten Ekrem Konur ein Auge auf den Österreicher geworfen haben. Demnach beobachtet man die Entwicklung von Schmid genau und könnte bei einer Gelegenheit aktiv werden.
Allerdings besitzt der 26-Jährige einen Vertrag bis 2030 und dürfte für mögliche Interessenten kein Schnäppchen werden. Bis zu 25 Millionen Euro soll Frosinone für den ÖFB-Kicker verlangen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.