Ein Einschlag direkt vor der österreichischen Botschaft, beschädigte Räumlichkeiten und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter: Die russischen Angriffe auf Kiew haben am Donnerstag auch Österreichs diplomatische Vertretung getroffen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) bestätigte den Vorfall auf X. Auch die niederländische Botschaft wurde bei dem Drohnenangriff beschädigt.
Am Donnerstagnachmittag sei unmittelbar vor dem österreichischen Botschaftsgebäude im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt ein Geschoss eingeschlagen, berichtete Meinl-Reisinger. Das Gebäude sei dadurch beschädigt worden. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Die Ministerin habe bereits mit dem Team vor Ort telefoniert und sei erleichtert, dass alle Mitarbeiter wohlauf seien.
Der Beitrag der Außenministerin auf X:
Angesichts der immer heftigeren russischen Angriffe auf Kiew habe sie zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten angeordnet. Zugleich bedankte sich Meinl-Reisinger beim gesamten Botschaftsteam für dessen Einsatz unter den schwierigen und gefährlichen Bedingungen.
Auch niederländische Botschaft beschädigt
Wie der „Kyiv Independent“ am Donnerstagabend berichtete, dürften auch andere Botschaften betroffen sein. Laut dem ukrainischen Nachrichtenportal stürzte eine russische Drohne in unmittelbarer Nähe der niederländischen Botschaft ab. Dabei seien Autos und ein Sicherheitsposten beschädigt sowie Fensterscheiben im Botschaftsgebäude zerstört worden.
Der niederländische Außenminister Tom Berendsen bestätigte den Vorfall. Seine Mitarbeiter seien unverletzt geblieben, das Gebäude habe allerdings leichte Schäden erlitten. Die genauen Umstände würden noch untersucht. Laut „Kyiv Independent“ ist bislang nicht geklärt, ob die Drohne gezielt auf das Gebiet rund um die Botschaft zusteuerte oder zuvor abgeschossen worden war.
Videos vor der niederländischen Botschaft lassen erahnen, mit welcher Gewalt der Einschlag erfolgte:
Tote und Verletzte bei Angriff auf Hauptstadt
Der Angriff auf die diplomatischen Vertretungen ereignete sich im Zuge einer stundenlangen russischen Drohnenattacke auf die ukrainische Hauptstadt. Dabei kam zumindest ein Mensch ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Auch ukrainische Behörden meldeten Schäden in mehreren Stadtteilen.
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