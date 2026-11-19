Am Donnerstagnachmittag sei unmittelbar vor dem österreichischen Botschaftsgebäude im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt ein Geschoss eingeschlagen, berichtete Meinl-Reisinger. Das Gebäude sei dadurch beschädigt worden. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Die Ministerin habe bereits mit dem Team vor Ort telefoniert und sei erleichtert, dass alle Mitarbeiter wohlauf seien.