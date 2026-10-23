Starke Botschaft: Authentizität ist „Gold wert“

Ehrliche Zeilen hinter denen mehr steckt

Doch hinter den ehrlichen Zeilen steckt noch mehr: „In meinem Umfeld litten Freundinnen unter toxischen Beziehungen und verloren dadurch ihren Selbstwert. Mit meinem Song wollte ich ein bestärkendes Thema aufgreifen.“ Gerade in einer Zeit, die von KI-Inhalten und vermeintlicher Perfektion dominiert wird, ist es wichtig, zu sich selbst zu stehen. „Hey, wir wollen Ecken und Kanten – es ist gut, so wie wir sind“, lautet ihre Botschaft.