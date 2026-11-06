Nach 28 Jahren: Ur-„Bengel“ übergibt Drumsticks

Die Liebe zur Musik liegt in der Familie

„Ich feiere dieses Jahr mein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Partymusik zu spielen ist sehr anstrengend – nach insgesamt 28 Jahren bei den ,Bengels‘ ist jetzt Schluss.“ In Erinnerung bleiben ihm zahlreiche Höhepunkte, wie Auftritte am „Krone“-Stadtfest, wo die „Bengels“ den gesamten Neuen Platz in Klagenfurt füllten oder die Konzerte bei der Wiener Kaiser Wiesn.