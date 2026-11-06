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Bengels reloaded

Nach 28 Jahren: Ur-„Bengel“ übergibt Drumsticks

Kärnten
06.11.2026 14:00
Georg Gratzer, der „Neue“ Philipp Offner, Lisa-Marie Bergmeister-Zitter, Manuel Strutz, und ...
Georg Gratzer, der „Neue“ Philipp Offner, Lisa-Marie Bergmeister-Zitter, Manuel Strutz, und Michael Drabo- senig (v.l.n.r.) sind weit über Kärntens Grenzen bekannt. Die bekannte Band nimmt Buchungen an: www.bengels- reloaded.at.(Bild: contralux)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Nach 28 Jahren bei den „Bengels“ verabschiedet sich Freddy Zitter von der Bühne. Tochter Lisa-Marie übernimmt das Kommando – Philipp Offner sitzt künftig am Schlagzeug. 

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„Die Zeit nagt ein wenig“, blickt Musiker Freddy Zitter stolz auf zwölf Jahre „Bengels“ und 16 Jahre „Bengels reloaded“ zurück. 1988 wurde die Kärntner Erfolgsband gegründet, 1998 schwang Zitter, der bereits mit den „Bluesbreakers“ internationale Erfolge feiern konnte, erstmals die Sticks für die Partyband.

Im Laufe der Zeit wechselten die Band-Mitglieder und nun nimmt der letzte Ur-„Bengel“ Abschied von der Konzertbühne. Beim gestrigen Glühwein-Opening in Klagenfurt gab es für Zitter einen abschließenden Trommelwirbel.

Die Liebe zur Musik liegt in der Familie
„Ich feiere dieses Jahr mein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Partymusik zu spielen ist sehr anstrengend – nach insgesamt 28 Jahren bei den ,Bengels‘ ist jetzt Schluss.“ In Erinnerung bleiben ihm zahlreiche Höhepunkte, wie Auftritte am „Krone“-Stadtfest, wo die „Bengels“ den gesamten Neuen Platz in Klagenfurt füllten oder die Konzerte bei der Wiener Kaiser Wiesn.

Die Drumsticks legt Ur-„Bengel“ Freddy Zitter nun zur Seite.
Die Drumsticks legt Ur-„Bengel“ Freddy Zitter nun zur Seite.(Bild: Bengels reloaded)

Bereits im Kinderwagen war Tochter Lisa-Marie Bergmeister-Zitter bei den Konzerten mit dabei. Seit 2012 steht sie selbst als Sängerin der Band auf der Bühne und übernimmt nun das Ruder der Partyformation: „Die gemeinsamen gesungenen Duette mit meinem Vater werde ich für immer in meinem Herzen tragen.“

Der nächste „Bengel“ sitzt schon hinter den Drums
Die Sticks übergibt Zitter an Philipp Offner, der bereits Band-Erfahrung mitbringt: „Ich freu’ mich schon auf die gemeinsamen Konzerte und hoffe, dass ich Freddy ein würdiger Nachfolger bin.“

Mit ihrem Repertoire aus aktuellen Pop- und Rock-Hits, Klassikern und Partyschlagern sowie Musikern, die ihr Handwerk verstehen, sind die „Bengels Reloaded“ ein Garant für beste Stimmung. Und eines ist für die neue Chefin klar: „Wir sind ready for Party!“ Einige wenige Termine sind für Buchungen noch frei: bengelsreloaded.at.

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