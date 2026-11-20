Was ist Ihre Aufgabe in der Vollpension?

Wir Omas und Opas haben ganz verschiedene Aufgaben. Manche backen Kuchen in den Cafés in der Schleifmühlgasse oder der Johannesgasse. Ich habe ich mit dem Oma-Lunch angefangen. Also ich habe einmal pro Woche für das Office-Team gekocht. Und aus der Tätigkeit haben sich viele andere Funktionen ergeben: Heute betreue ich mit meinem Kollegen Andi gemeinsam das Studio auf der Mariahilferstraße und gebe hier Backkurse. Wir machen auch viele Events und produzieren Content für Instagram und TikTok. Langweilig wird es aber nie.