Das Generationencafé Vollpension ist längst eine Institution in Wien: Omas und Opas backen Kuchen und verdienen sich so etwas zur Pension hinzu. Susi Wegleitner (70) ist seit 5 Jahren dabei. Im „Krone“-Interview erzählt sie von der Arbeit.
„Krone“: Wie sind Sie zur Vollpension gekommen?
Susi Wegleitner: Über mein jüngstes Kind. Sie war dort immer mit Studienkolleginnen frühstücken und hat mir gesagt, dass Personal gesucht wird. Ich bin eigentlich eher Köchin als Bäckerin, habe mich aber trotzdem beworben, weil mir das Konzept so gut gefallen hat.
Was ist Ihre Aufgabe in der Vollpension?
Wir Omas und Opas haben ganz verschiedene Aufgaben. Manche backen Kuchen in den Cafés in der Schleifmühlgasse oder der Johannesgasse. Ich habe ich mit dem Oma-Lunch angefangen. Also ich habe einmal pro Woche für das Office-Team gekocht. Und aus der Tätigkeit haben sich viele andere Funktionen ergeben: Heute betreue ich mit meinem Kollegen Andi gemeinsam das Studio auf der Mariahilferstraße und gebe hier Backkurse. Wir machen auch viele Events und produzieren Content für Instagram und TikTok. Langweilig wird es aber nie.
Was ist das Schönste an der Arbeit?
Die Vielschichtigkeit. Und die Zusammenarbeit mit den jungen Leuten. Das klappt hervorragend. Wir lernen viel voneinander. Ich bin jetzt das fünfte Jahr dabei und lieb die Arbeit nach wie vor.
Was haben Sie früher beruflich gemacht?
Ich habe schon vieles gemacht in meinem Leben. Unter anderem habe ich im Museum für angewandte Kunst in der Möbel- und Holzrestaurierung gearbeitet. Später habe ich eine Ausbildung in der Pflege gemacht und dort gearbeitet.
Ist der Job anstrengend?
Schon. Offiziell arbeite ich zehn Stunden pro Woche. Aber ich sage immer „eigentlich“. Vor Weihnachten ist natürlich besonders viel los, im Jänner und Februar ist es ruhiger. Bei einem Kurs ist man fünf, sechs Stunden auf den Füßen, dazu kommen Vor- und Nachbereitung. Aber wenn man es gern macht funktioniert es auch.
Die Vollpension versteht sich auch als Projekt gegen Altersarmut. Ist das unter euch Kollegen ein Thema?
Immer. Mit einer kleinen Pension machen ein paar hundert Euro mehr im Monat viel aus. Dann kann man mit den Enkeln etwas unternehmen oder für sich selber in Kosmetik investieren. Mit der Mindestpension geht das nicht.
Was möchten Sie den Leuten mitgeben?
Ich bin heuer 70 geworden. Viele glauben, in dem Alter kann man mit modernen Dingen wie Computer oder Social Media nichts mehr anfangen. Das stimmt nicht. Man baut nicht zwangsläufig ab, nur weil man älter wird. Mein Orthopäde sagt: „Alter Gaul muss rennen.“ Je weniger man macht, umso mehr baut man ab. Die Arbeit hält jung.
Wie lange wollen Sie noch dabei sein?
Solang es geht. Meine Kollegin Marianne zum Beispiel ist älter als ich und noch immer fit wie ein Turnschuh. Die Arbeit hält einfach jung.
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