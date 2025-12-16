Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Kritik

DM Deutschland startet mit Online-Apotheke

Wirtschaft
16.12.2025 11:11

Ab dem 16. Dezember können Verbraucher rund 2500 rezeptfreie Medikamente im Online-Shop der Drogeriekette dm kaufen. Apotheker warnen vor fehlender fachlichen Beratung und gefährlicher Selbstmedikation.

0 Kommentare

Das Angebot „dm-med“ umfasst rund 2500 verschreibungsfreie Arzneimittel – wie etwa Nurofen, Aspirin, Dormutil, Granu Fink - sowie rund 1000 Apothekenprodukte aus dem Bereich Hautkosmetik, die von einem Logistikzentrum in Tschechien verteilt werden. Rezepte können nicht eingelöst werden, stellt dm-Chef Christoph Werner gegenüber dem „Handelsblatt“ jedoch klar.

Medikamente wie Schmerzmittel kann man in Deutschland ab Dienstag auch online bei dm kaufen.
Medikamente wie Schmerzmittel kann man in Deutschland ab Dienstag auch online bei dm kaufen.(Bild: dm.de/dm-med)

Logistik und IT seien so aufgestellt, dass das Angebot auch in weitere europäische Länder expandiert werden könne, so Werner. Die Entscheidung dafür liege bei den jeweiligen Landesgesellschaften. Die Österreichische habe bereits Interesse bekundet.

Kritik der Apotheken
Der Deutsche Apothekerverband warnte, dass Menschen mit gesundheitlichen Problemen verunsichert werden könnten, wenn der Unterschied zwischen Apotheke und Drogeriemarkt nicht mehr klar sei.

Lesen Sie auch:
Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2024/25 die Erlöse weiter gesteigert.
Will Online-Vertrieb
Drogerie-Riese attackiert Monopol der Apotheken
13.11.2025

Ein hochwirksames und damit potenziell auch gefährliches Arzneimittel dürfe nur fachgerecht von einer Apotheke abgegeben und nicht „marketinggesteuert von einem Drogeriemarkt rausgehauen werden“, erklärte der Vorsitzende Hans-Peter Hubmann.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
327.153 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
127.663 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
121.106 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Trotz Kritik
DM Deutschland startet mit Online-Apotheke
Käufersuche läuft
Nach Pleite hat Chemiefirma 100 Stellen abgebaut
„Forbes“-Schätzung
Musks Vermögen steigt auf über 600 Mrd. Dollar
Ausschreibung startet
Wer übernimmt Chefposten des Linzer Flughafens?
Millionen Schulden
Pleite im Mineralölhandel trifft Salzburg hart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf