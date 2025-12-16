DM Deutschland startet mit Online-Apotheke

Das Angebot „dm-med“ umfasst rund 2500 verschreibungsfreie Arzneimittel – wie etwa Nurofen, Aspirin, Dormutil, Granu Fink - sowie rund 1000 Apothekenprodukte aus dem Bereich Hautkosmetik, die von einem Logistikzentrum in Tschechien verteilt werden. Rezepte können nicht eingelöst werden, stellt dm-Chef Christoph Werner gegenüber dem „Handelsblatt“ jedoch klar.