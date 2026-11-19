Reported missing
Woman Found Dead in Garden—Police Investigating
Following the disappearance of a woman from Satteins in Vorarlberg, police confirmed on Thursday the discovery of a woman’s body and the arrest of a suspect.
A woman from Satteins has been missing since mid-October. The organization “Österreich findet euch” published a missing person notice. Later, according to information received by the “Vorarlberger Nachrichten” (VN) via social media, a request circulated asking people to stop sharing the notice.
It was claimed that the police knew the woman’s whereabouts and that she did not want to be found. There were also claims circulating that her husband had seen her being driven away in a red car with two women. These claims have not been confirmed.
Search of the Residence and Arrest
According to information from the VN, numerous officers searched the missing woman’s home. A buried body is said to have been found in the garden. The Vorarlberg State Police Department confirmed the discovery of a female body when contacted by the media outlet. A suspect was also arrested. The police did not disclose the suspect’s identity for tactical reasons related to the investigation.
Autopsy Underway
The body is currently undergoing a forensic examination. The cause of death is still unknown.
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