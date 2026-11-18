„Tierzauber“ am Donnerstag, 19. November, um 16 Uhr beim Fachmarktzentrum am Weblinger Gürtel in Graz: Feine Leckerbissen für Vierbeiner, Tierärzte und ein Superstar der Herzen.
Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke, wird selbst vor Ort sein und freut sich schon auf das Event: „Wir haben ja schon einige Stationen in Österreich hinter uns, und es ist wirklich eine sehr schöne Veranstaltung.“
Was passiert: Sozial schwächere Tierhalter können sich von Fressnapf Futter für ihre Lieblinge holen (der Anmeldeschluss dafür ist bereits abgelaufen), zudem sind großartige Tierärzte der Vetmeduni Wien vor Ort, bei denen sich alle Tipps holen und kleine Gesundheitschecks vornehmen lassen können.
„Die ganze Atmosphäre ist einfach so stimmig und schon sehr weihnachtlich. Mit dem Truck, heißen Getränken und einem Glücksrad mit tollen Preisen verbreiten wir bereits weihnachtlichen Tierzauber. Ich freue mich sehr über diese gelungene Kooperation mit unserem Partner Fressnapf sowie Royal Canin, Purina und der Vetmeduni als wertvolle Unterstützer“, so Entenfellner.
Und auch ein Superstar der Herzen wird vor Ort sein: Nici Schmidhofer, Sportlerin und Publikumsliebling, kommt und gibt Autogramme. Sie selbst ist ein großer Hundefan: „Wir hatten immer einen Hund, seit ich Kind war. Und ich gehe sehr gern mit unserem Vierbeiner walken, wandern oder so richtig ausgiebig spazieren.“
Tierenergie, das wissen alle, die ein geliebtes tierisches Mitglied in der Familie haben, wärmt das Herz; auch in kalten Zeiten. Und speziell zu Weihnachten, da soll kein Futternapf leer bleiben, kein Hund und keine Katze hungrig sein! Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei unserem großartigen „Tierzauber“!
Donnerstag, 19. November, von 16 bis 18 Uhr beim Fachmarktzentrum am Weblinger Gürtel 24, 8054 Graz. Alle Infos finden Sie auch unter krone.at/tierzauber
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