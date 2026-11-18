Und auch ein Superstar der Herzen wird vor Ort sein: Nici Schmidhofer, Sportlerin und Publikumsliebling, kommt und gibt Autogramme. Sie selbst ist ein großer Hundefan: „Wir hatten immer einen Hund, seit ich Kind war. Und ich gehe sehr gern mit unserem Vierbeiner walken, wandern oder so richtig ausgiebig spazieren.“