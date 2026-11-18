Ihnen wurde unter anderem Manipulation der Wahlen zugunsten des späteren Parteivorsitzenden Özgür Özel auf dem Parteikongress vorgeworfen. Laut İmamoğlus Anwalt Çağlar Çağlayan führt das Urteil nicht unmittelbar zum Verlust des Amtes als Bürgermeister von Istanbul, denn der Weg zur Berufung stehe offen. Sollten die Freiheitsstrafe und das damit verbundene Politikverbot bestätigt werden, verliere İmamoğlu jedoch sein Amt als Bürgermeister sowie sein passives Wahlrecht und könne folglich 2028 auch nicht als Präsidentschaftskandidat antreten.