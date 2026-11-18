Gegen den inhaftierten Istanbuler Ex-Bürgermeister Ekrem İmamoğlu ist vor Gericht erneut ein Politikverbot erlassen worden, das seine Präsidentschaftskandidatur gefährdet. Im Prozess wegen mutmaßlicher Verfahrensverstößen auf dem 38. Parteitag der Oppositionspartei CHP im Jahr 2023, der İmamoğlu bis August angehörte, wurden er und acht weitere Angeklagte zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und einem Monat verurteilt, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch.
Ihnen wurde unter anderem Manipulation der Wahlen zugunsten des späteren Parteivorsitzenden Özgür Özel auf dem Parteikongress vorgeworfen. Laut İmamoğlus Anwalt Çağlar Çağlayan führt das Urteil nicht unmittelbar zum Verlust des Amtes als Bürgermeister von Istanbul, denn der Weg zur Berufung stehe offen. Sollten die Freiheitsstrafe und das damit verbundene Politikverbot bestätigt werden, verliere İmamoğlu jedoch sein Amt als Bürgermeister sowie sein passives Wahlrecht und könne folglich 2028 auch nicht als Präsidentschaftskandidat antreten.
Aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat
İmamoğlu galt als aussichtsreicher Kandidat bei der nächsten Präsidentenwahl. Er war 2019 zum Bürgermeister von Istanbul gewählt worden, sitzt seit März 2025 allerdings in Untersuchungshaft. Im August trat er der Yeni Parti bei, die der abgesetzte frühere CHP-Vorsitzende Özgür Özel gegründet hatte.
İmamoğlu ist in mehreren Strafverfahren angeklagt und war bereits Mitte September wegen Beleidigung eines Amtsträgers zu zwei Jahren Haft verurteilt und mit einem politischen Betätigungsverbot belegt worden. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, würde Imamoglu auch formal sein Bürgermeisteramt verlieren.
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