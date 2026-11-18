Aus der „dreitägigen„Spezialoperation“ sind mittlerweile mehr als viereinhalb Jahre Krieg geworden. Und die Ukraine trägt die Kämpfe immer öfter zum Angreifer zurück: Zuletzt wurde die Krim-Brücke, Putins Prestigeprojekt, getroffen und teilweise zerstört. Hat sich Putin mit diesem Krieg verschätzt?
„Der Krieg wird immer dorthin zurückkehren, wo er begonnen hat“, schrieb Selenskyj nach dem Angriff. Moskau gibt sich unbeeindruckt und kündigt den Wiederaufbau an. Unterdessen gehen die Kämpfe an der Front weiter, und Friedensgespräche bringen bisher wenig. Hat sich Putin verschätzt? Diskutieren Sie mit!
Verkalkuliert oder kalkuliert?
Vieles spricht dafür, dass der Kreml sich verrechnet hat. Beobachter gingen zu Kriegsbeginn davon aus, dass Moskau mit einem raschen Sieg und einem schnellen Fall Kiews rechnete. Stattdessen hat die Ukraine erbitterten Widerstand geleistet, und der Westen hat sich enger zusammengeschlossen als erwartet. Ausgerechnet die NATO-Erweiterung, die Putin als Bedrohung darstellte, hat er mit Finnland und Schweden selbst beschleunigt. Europa hat sich zudem vom russischen Gas abgewandt. Andere sehen das anders: Russland hält bis heute große Teile der Ukraine besetzt. Die Sanktionen haben den Bären nicht in die Knie gezwungen, und die Wirtschaft hat sich auf den Krieg eingestellt. Aus dieser Sicht setzt Putin auf Zeit und darauf, dass dem Westen früher oder später die Geduld oder das Geld ausgeht. Ob er sich verschätzt hat, hängt also auch davon ab, wie dieser Krieg am Ende ausgeht.
Ihre Meinung ist gefragt!
Glauben Sie, dass Putin sich bei seinem Angriff auf die Ukraine verschätzt hat? Bringen Treffer wie jener auf die Krim-Brücke die Ukraine einem Frieden näher oder verlängern sie den Krieg? Und welche Rolle sollte Europa, auch Österreich, dabei spielen?
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