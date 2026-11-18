Verkalkuliert oder kalkuliert?

Vieles spricht dafür, dass der Kreml sich verrechnet hat. Beobachter gingen zu Kriegsbeginn davon aus, dass Moskau mit einem raschen Sieg und einem schnellen Fall Kiews rechnete. Stattdessen hat die Ukraine erbitterten Widerstand geleistet, und der Westen hat sich enger zusammengeschlossen als erwartet. Ausgerechnet die NATO-Erweiterung, die Putin als Bedrohung darstellte, hat er mit Finnland und Schweden selbst beschleunigt. Europa hat sich zudem vom russischen Gas abgewandt. Andere sehen das anders: Russland hält bis heute große Teile der Ukraine besetzt. Die Sanktionen haben den Bären nicht in die Knie gezwungen, und die Wirtschaft hat sich auf den Krieg eingestellt. Aus dieser Sicht setzt Putin auf Zeit und darauf, dass dem Westen früher oder später die Geduld oder das Geld ausgeht. Ob er sich verschätzt hat, hängt also auch davon ab, wie dieser Krieg am Ende ausgeht.