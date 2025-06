Australische Polizei deckt Missbrauch in Wien auf

In der Schule war der heute 20-Jährige ein Außenseiter – still und zurückgezogen. Privat beging er furchtbare Missbrauchshandlungen an einem kleinen Buben. Die Videos davon lud er im Darknet hoch, am anderen Ende der Welt schlugen sie bei Ermittlern auf. Jetzt wurde dem Mann in Wien der Prozess gemacht.