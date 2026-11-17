Look als Hommage an Gastgeberland

Und Kate zeigte an diesem Abend nicht nur ihr allerschönstes Lächeln, sondern begeisterte auch mit ihrem Look. Die Prinzessin von Wales hatte sich für ihren Auftritt bei der Gala nämlich für ein Kleid der indischen Designerin Mahima Mahajan entschieden – eine wunderschöne Hommage an das diesjährige Gastgeberland des Earthshot-Preis.