Als wäre sie nie weg gewesen! Prinzessin Kate sorgt beim Earthshot-Preis in Mumbai für Begeisterung. Drei Jahre nach ihrem letzten Auftritt auf dem grünen Teppich der Preisverleihung legte die 44-Jährige am Dienstag einen in Mumbai an der Seite ihres Ehemannes einen strahlenden Auftritt hin.
Dass Prinzessin Kate ihren Ehemann William zum Earthshot-Preis nach Mumbai begleiten wird, gab der Palast erst Ende letzter Woche bekannt. Umso schöner war der Auftritt der Dreifach-Mama am heutigen Dienstag am grünen Teppich.
Look als Hommage an Gastgeberland
Und Kate zeigte an diesem Abend nicht nur ihr allerschönstes Lächeln, sondern begeisterte auch mit ihrem Look. Die Prinzessin von Wales hatte sich für ihren Auftritt bei der Gala nämlich für ein Kleid der indischen Designerin Mahima Mahajan entschieden – eine wunderschöne Hommage an das diesjährige Gastgeberland des Earthshot-Preis.
Das rote Anarkali-Kleid war auch ein wahrer Hingucker: Es war aus handgewebten Seiden-Georgette gestaltet und mit traditionellen goldenen Banarasi-Details, aufwendigen Stickereien und Glasperlen verziert. Ein Dress, das das indische Textilerbe würdigen sollte.
Zu dem Traum in Rot kombinierte Kate edlen Schmuck: eine Diamant-Smaragd-Halskette sowie Ohrringe aus dem Besitz der verstorbenen Queen Elizabeth. Den Schmuck hatte sie zuletzt 2022 während ihrer Reise in die Karibik getragen.
Ihre lange Mähne hatte Kate zudem halb zurückgesteckt, während die offenen Strähnen ihr in wilden Locken über den Rücken fielen.
Aber nicht nur Kate, sondern auch Prinz William setzte auf indische Handwerkskunst. Der britische Thronfolger sah in seinem maßgeschneiderten Bandhgala von Designer Manish Malhotra neben seiner schönen Ehefrau sehr adrett aus. Hingucker des Looks: die handbestickten Knöpfe.
Prominente Unterstützung
Bei der Earthshot-Gala, bei der innovative Projekte ausgezeichnet werden, die Lösungen für Umweltprobleme entwickeln, wurden William und Kate von zahlreichen prominenten Gästen unterstützt.
Neben der Band Take That, die an diesem Abend auftreten sollte, waren auch Hollywoodstar Rami Malek, „Bridgerton“-Schönheit Simone Ashley und die Bollywood-Stars Alia Bhatt und Sonam Kapoor angereist.
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