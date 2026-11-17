Plötzlich hält ein Bus in Beverly Hills, heraus kraxeln neun junge Damen, die allesamt leicht bekleidet sind. Zu wem sie wollen? Zu niemand Geringerem als Leonardo DiCaprio. Der Hollywood-Schwerenöter feierte dieser Tage nämlich seinen Geburtstag – und ließ dabei offenbar kein Klischee aus.
52 Jahre wurde Leonardo DiCaprio am Wochenende und das musste natürlich auch gefeiert werden! Und deshalb lud der Hollywoodstar nicht nur echte Topstars wie Al Pacino, Tobey Maguire, Orlando Bloom oder Model Cara Delevingne ein, sondern sorgte auch für den nötigen „Aufputz“ bei seiner Party.
Partybus karrt Schönheiten zur Party
Das belegen Bilder, die derzeit die Runde machen. Denn offenbar hatte Leo keine Kosten und Mühen gescheut und gleich eine ganze Schar von schönen, jungen Frauen eingeladen, die er auch noch mit einem Partybus abholen ließ.
Kurze Röcke, tiefe Dekolletés, Hotpants: Da staunten selbst die Paparazzi nicht schlecht, als eine langbeinige Schönheit nach der anderen bei der Party-Location aus dem Kleinbus kraxelte – zu sehen auch in diesem Twitter-Beitrag der „Daily Mail“:
Kein Wunder, dass schnell Vergleiche mit den exzessiven Partys in DiCaprios Kultfilm „Wolf of Wall Street“ oder einer Party-Szene aus dem Film „The Social Network“ fielen, in der gezeigt wird, wie junge Frauen per Bus zu einer College-Feier gebracht werden.
DiCaprio liebt junge Schönheiten
Dass Leonardo DiCaprio jungen Frauen nicht abgeneigt ist, das gilt in Hollywood längst als Running Gag. Einst wurde sogar gewitzelt, die Freundinnen des Oscarpreisträgers werden nie älter als 26. Ob Gisele Bündchen, Toni Garrn oder Blake Lively – sie alle ereilte ein ähnliches Schicksal.
Mittlerweile ist DiCaprio allerdings seit drei Jahren glücklich vergeben. Seine Freundin Vittoria Ceretti, die laut „Page Six“ bei der Geburtstagssause ihres Freundes dabei gewesen sein soll, brachte der 52-Jährige in diesem Jahr sogar zu der Oscars mit, wenn auch nicht auf den roten Teppich. Und – Überraschung! – das italienische Topmodel ist mittlerweile sogar 28 Jahre alt.
Wird der Hollywood-Schwerenöter auf seine alten Tage vielleicht doch noch sesshaft? Wer weiß! So viel scheint jedenfalls fix: Zum Geburtstag wollte DiCaprio jedenfalls auf den nötigen Spaß nicht verzichten ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.