Mittlerweile ist DiCaprio allerdings seit drei Jahren glücklich vergeben. Seine Freundin Vittoria Ceretti, die laut „Page Six“ bei der Geburtstagssause ihres Freundes dabei gewesen sein soll, brachte der 52-Jährige in diesem Jahr sogar zu der Oscars mit, wenn auch nicht auf den roten Teppich. Und – Überraschung! – das italienische Topmodel ist mittlerweile sogar 28 Jahre alt.