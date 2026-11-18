Skicrosser Födermayr
Ends Career on a Bitter Note After Olympic Scandal
The new ski cross season kicks off next week without Christina Födermayr. The Upper Austrian, who competed in two Olympic Games and once stood on the World Cup podium, is ending her career at just 25 years old—and she’s doing so with a grudge. “I’ve had enough,” says the athlete, who was dropped from the ÖSV squad after causing a scandal at the 2026 Olympics.
The Austrian Championships will kick off the ski cross season next week. Without the 2025 champion—without Christina Födermayr!
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