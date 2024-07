Junger Wolf streift durch das Mittelburgenland

Im Bezirk Oberpullendorf wurde bereits in der Vorwoche vermutet, dass ein Wolf durch die Wälder streift. So gab es die Sichtung eines Jägers in Neutal. Bestätigt wurde diese nun durch Fotoaufnahmen einer Wildtierkamera in Draßmarkt. Das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien analysierte die Bilder und stellte fest, dass es tatsächlich ein Wolf ist. „Es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen jungen Rüden, der auf der Suche nach einem neuen Revier durch die Lande zieht“, so Experte Aldin Selimovic. Die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Ansiedlung des Tieres sei derzeit aber eher gering.