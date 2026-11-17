„Ich habe an Selbstmord gedacht und konnte einfach keine Leute mehr auf der Straße ertragen!“ Der frühere englische Fußball-Star Wayne Rooney hat offen über einen psychischen Tiefpunkt während seiner Karriere gesprochen und berichtet. Ausgerechnet nach der Geburt seines Sohnes Kai im Jahr 2009 sei er niedergeschlagen gewesen, berichtete Rooney im Podcast „Life in the Midpoint“ (Leben am Mittelpunkt).
„Spielerisch gesehen war das wahrscheinlich sogar die beste Phase meiner Karriere“, sagte der frühere Stürmerstar von Manchester United und der englischen Nationalmannschaft. Demnach habe er sich in dieser Zeit zwei Tage lang zum Trinken eingesperrt: „Ich bin für das Training aufgestanden, habe ein paar Augentropfen benutzt und Kaugummi gekaut und bin dann zum Training gegangen.“
Ihn hätten „schlechte Entscheidungen abseits des Platzes“ bedrückt, sagte der 41-Jährige, derzeit Kandidat des englischen Dschungelcamps. Rooney spielte damit offenbar auf einige Skandale in seinem Leben an, die auch seine Ehe belastet hatten. „Auf dem Platz, im Training – da habe ich mich wohl gefühlt. Außerhalb aber hatte ich zu kämpfen.“ Seine Frau Coleen und seine Mutter hätten ihm letztlich geholfen. „Sich aber überhaupt zu öffnen, war sehr schwer“, sagte Rooney, der in der Vergangenheit bereits gesagt hatte, ohne seine Frau inzwischen womöglich tot zu sein. Bereits seit Teenager-Tagen ist er mit ihr liiert.
Monatelanger Verzicht auf Alkohol
Erst vor einigen Monaten habe er entsetzt ein Foto von sich gesehen, auf dem er aufgequollen und „wie 50“ aussah. „Das war wie ein Weckruf“, meinte Rooney, der dem „Mirror“ vor seiner Teilnahme am Dschungelcamp gesagt hatte, ein halbes Jahr lang keinen Alkohol getrunken zu haben. „Ich bin jetzt wahrscheinlich so glücklich wie nie zuvor“, sagte Rooney.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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