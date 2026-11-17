Ihn hätten „schlechte Entscheidungen abseits des Platzes“ bedrückt, sagte der 41-Jährige, derzeit Kandidat des englischen Dschungelcamps. Rooney spielte damit offenbar auf einige Skandale in seinem Leben an, die auch seine Ehe belastet hatten. „Auf dem Platz, im Training – da habe ich mich wohl gefühlt. Außerhalb aber hatte ich zu kämpfen.“ Seine Frau Coleen und seine Mutter hätten ihm letztlich geholfen. „Sich aber überhaupt zu öffnen, war sehr schwer“, sagte Rooney, der in der Vergangenheit bereits gesagt hatte, ohne seine Frau inzwischen womöglich tot zu sein. Bereits seit Teenager-Tagen ist er mit ihr liiert.