Anders sieht es bei den Herren aus: „Der Auftakt verlief nicht nach Wunsch, auch wenn Joshua Sturm mit Rang drei zur Halbzeit sein Potenzial aufgezeigt hat. Wir wissen, dass wir uns steigern müssen und noch einiges an Arbeit vor uns haben. Umso mehr freuen wir uns auf den Heimweltcup in Gurgl, der für uns immer etwas Besonderes ist“, so Mitter. Nachsatz: „Vor heimischem Publikum wollen wir uns von einer besseren Seite zeigen, wissen aber auch, dass dafür alles zusammenpassen muss!“