Vor dem Heimweltcup am kommenden Wochenende in Gurgl hat der ÖSV sein jeweiliges Herren- und Damen-Aufgebot bekannt gegeben. Ein Fragezeichen gibt es rund um Manuel Feller, der kurzfristig über einen Start entscheidet.
Für die österreichischen Slalom-Teams geht am kommenden Wochenende ein Saisonhöhepunkt über die Bühne: Nach dem Weltcupauftakt in Levi kämpft man auf der anspruchsvollen Kirchenkarpiste in Gurgl vor heimischem Publikum um wichtige Weltcuppunkte. Am Samstag sind die Damen an der Reihe, am Sonntag folgt das Herren-Rennen (beide 10.30/13.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker).
Noch offen ist ein möglicher Einsatz von Manuel Feller. Der Tiroler wird in den kommenden Tagen weitere Trainingseinheiten absolvieren. Ob er am Sonntag an den Start geht, wird kurzfristig entschieden.
„Das ist immer etwas Besonderes“
„Mit dem Podestplatz von Katharina Truppe und dem Top-10-Ergebnis von Katharina Huber haben unsere Damen in Levi einen erfreulichen Saisonauftakt gezeigt“, sagt ÖSV-Alpinchef Christian Mitter.
Anders sieht es bei den Herren aus: „Der Auftakt verlief nicht nach Wunsch, auch wenn Joshua Sturm mit Rang drei zur Halbzeit sein Potenzial aufgezeigt hat. Wir wissen, dass wir uns steigern müssen und noch einiges an Arbeit vor uns haben. Umso mehr freuen wir uns auf den Heimweltcup in Gurgl, der für uns immer etwas Besonderes ist“, so Mitter. Nachsatz: „Vor heimischem Publikum wollen wir uns von einer besseren Seite zeigen, wissen aber auch, dass dafür alles zusammenpassen muss!“
ÖSV-Aufgebot (Damen):
Natalie Falch, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Valentina Rings-Wanner und Katharina Truppe
ÖSV-Aufgebot (Herren):
Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Johannes Strolz und Joshua Sturm
Ein möglicher achter Startplatz hängt von der Entscheidung Manuel Fellers ab.
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