Bewaffneter Raubüberfall auf Ex-Komplizen

Weiters gehen drei Einbrüche in eine Grazer Wohnung im März und April 2026 auf das Konto der Bande. In unterschiedlichen Teams sollen insgesamt acht Männer vor allem hochwertige Markenkleidung, Taschen und Schuhe im Wert von rund 70.000 Euro gestohlen haben. Am 7. Mai verübten zwei Mitglieder der Gruppe außerdem einen bewaffneten Raubüberfall in Graz – pikanterweise auf drei Ex-Komplizen. Sie sollen die Abtrünnigen mit einer Schreckschusspistole und einem Messer bedroht, geschlagen und gefesselt haben. Dabei wurden eine Uhr und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Drei der in diesem Fall insgesamt vier Verdächtigen (zwei warteten im Fluchtfahrzeug) sind geständig, einer bestreitet die Tat.