Die Polizei hat eine überaus brutale Tätergruppe ausgeforscht, die in der Steiermark eine Spur des Grauens gezogen hatte. So waren die insgesamt zehn Verdächtigen etwa für eine Home Invasion bei einem betagten Ehepaar in St. Radegund bei Graz verantwortlich, bei der Festnahme eines Verdächtigen schoss dieser auf einen Cobra-Beamten.
Von einer „polykriminellen Tätergruppe“ spricht das Landeskriminalamt Steiermark, das am Dienstag über den Ermittlungserfolg berichtete. In wechselnder Zusammensetzung sollen die zehn Verdächtigen zahlreiche schwere Straftaten begangen haben – Einbrüche, Raubüberfälle und die besagte Home Invasion.
Schusswaffen und Munition aus Tresor in Südsteiermark gestohlen
Am 9. Mai klickten für die ersten drei Verdächtigen die Handschellen – auf hollywoodreife Art: Zwei Männer stahlen an diesem Tag aus einem Einfamilienhaus in St. Anna am Aigen in der Südoststeiermark einen Tresor mit mehreren Schusswaffen, Munition und einer Uhr. Ein 26-jähriger Komplize, dessen Vater das Haus gehört, wartete in einem eigens für die Tat angemieteten Fluchtfahrzeug. Später brach das Trio den Tresor in einem Waldstück auf, doch da war die Polizei schon auf ihrer Spur.
Bei Festnahme in Wohnung auf Cobra-Beamten gefeuert
Noch am selben Abend stürmte die Cobra nach intensiven Ermittlungen eine Grazer Wohnung, in der sich die drei Männer aufhielten. Dabei kam es zu einer brandgefährlichen Eskalation: Einer der mutmaßlichen Tresor-Diebe, ein 23-Jähriger, zückte einen zuvor erbeuteten Revolver, richtete ihn auf einen Cobra-Beamten und drückte ab. Zum großen Glück für den Beamten war die betreffende Kammer der Revolvertrommel leer – insgesamt hatte sie drei Patronen geladen. Bevor der 23-Jährige ein weiteres Mal abdrücken konnte, überwältigte ihn die Cobra.
Tresorknacker war auch bei Home Invasion dabei
Im Zuge der Ermittlungen drängte sich eine mit äußerster Brutalität durchgeführte Home Invasion im Sommer des Vorjahres in St. Radegund in den Vordergrund. Am 29. August 2025 waren drei maskierte Täter in das Haus des damals 81- bzw. 84-jährigen Pensionistenehepaars Ulrike und Peter L. eingedrungen, bedrohten die Senioren mit Waffen und raubten mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Opfer kamen unverletzt davon, erlitten aber einen schweren Schock. Wie sich herausstellte, war jener 26-Jährige, der nach dem Tresor-Coup verhaftet wurde, auch an der Tat in St. Radegund beteiligt. Er ist geständig, die beiden anderen Verdächtigen, die ebenfalls dem Gewalt-Netzwerk angehörten, leugnen.
Bewaffneter Raubüberfall auf Ex-Komplizen
Weiters gehen drei Einbrüche in eine Grazer Wohnung im März und April 2026 auf das Konto der Bande. In unterschiedlichen Teams sollen insgesamt acht Männer vor allem hochwertige Markenkleidung, Taschen und Schuhe im Wert von rund 70.000 Euro gestohlen haben. Am 7. Mai verübten zwei Mitglieder der Gruppe außerdem einen bewaffneten Raubüberfall in Graz – pikanterweise auf drei Ex-Komplizen. Sie sollen die Abtrünnigen mit einer Schreckschusspistole und einem Messer bedroht, geschlagen und gefesselt haben. Dabei wurden eine Uhr und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Drei der in diesem Fall insgesamt vier Verdächtigen (zwei warteten im Fluchtfahrzeug) sind geständig, einer bestreitet die Tat.
Zehn Verdächtige im Alter von 18 bis 29 Jahren
Vorläufige Endbilanz nach monatelangen gemeinsamen Ermittlungen von Diebstahls- und Raubermittlern des Landeskriminalamts Steiermark: zehn Festnahmen, einige der Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren sind weiterhin in Haft. Sichergestellt wurden sämtliche gestohlenen Schusswaffen sowie diverses Diebesgut. Alleine eine Uhr hat einen Wert von rund 30.000 Euro. Als mögliche Motive kristallisierten sich Drogenabhängigkeit sowie „der Wunsch nach einem luxuriösen Lebensstil“ heraus, wie die Polizei am Dienstag berichtete.
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