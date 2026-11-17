Die Vorlieben der Christkindlmarkt-Besucher ändern sich offenbar. Laut einer Untersuchung im Auftrag der Wiener Wirtschaftskammer sieht die Reihung der beliebtesten Märkte heuer ganz anders aus als noch letztes Jahr. Traditionsbewusst sind die Besucher hingegen bei ihren Erwartungen an das Angebot.
Egal, ob aus Wien oder nicht: Für fast ein Viertel (23 %) aller Befragten einer Untersuchung der KMU Forschung Austria gehört ein Besuch des Schönbrunner Weihnachtsmarkts heuer im Advent einfach dazu. Erst auf Platz zwei (21 %) folgt der Christkindlmarkt am Rathausplatz als bisher regelmäßiger Spitzenreiter. Den letzten Stockerlplatz erreicht der Karlsplatz, den 15 % als Favoriten nennen.
Große Inszenierungen machen sich offenbar bezahlt
Die Standln am Spittelberg, letztes Jahr noch die Nummer drei hinter Rathausplatz und Schönbrunn, sind nur noch für 13 Prozent ein Muss. Überhaupt nur acht Prozent nennen die Freyung und das Alte AKH. Offenbar zahlt sich also die Taktik der größeren Betreiber aus, die beschaulichen Christkindlmärkte zu großen vorweihnachtlichen Erlebnislandschaften auszubauen.
Tatsächlich sucht nur weniger als ein Sechstel der Besucher auf den heuer 814 Standln der offiziellen Weihnachtsmärkte Geschenke für Weihnachten, und nur rund ein Fünftel interessiert sich überhaupt für die Produkte. Der Hälfte der Besucher geht es um die Atmosphäre und die Gelegenheit, mit Freunden und Familie Zeit zu verbringen. Ein Drittel sind für Punsch, Glühwein und Co. gekommen. Was die Umfrage aber auch zeigt: Offenbar besteht das Publikum auch zu einem Fünftel aus Advent-Muffeln, die nur mit ihrem Partner mitgekommen sind.
Punsch ist für jeden zweiten Pflicht
Beim gastronomischen Angebot hat es das Publikum weiterhin gern traditionell: 48 Prozent (Mehrfachnennungen möglich) wollen Punsch trinken, 42 Prozent Glühwein, und immerhin schon 31 Prozent alkoholfreien Punsch. Andere Heißgetränke wie Kakao, Kaffee oder Tee können da nicht mithalten. Ähnlich bei den Speisen: Maroni gehören für 39 Prozent einfach dazu, und auch sonst steht Besuchern der Sinn nach Altbewährtem: vor allem Langos, Ofenkartoffel, gebrannte Mandeln und Kartoffelpuffer.
Die Weihnachtsmärkte sind ein echter Magnet für Wien. Viele verbinden einen Besuch mit einem Stadtbummel und Einkäufen. Das kommt den Einkaufsstraßen zugute.
Wiens Handelsobfrau Margarete Gumprecht
Bild: Florian Wieser
Und auch, wenn man es oft nicht glaubt: Wiener machen nach wie vor das Stammpublikum der Wiener Weihnachtsmärkte aus – und den Großteil der Umsätze: 127 von insgesamt rund 230 Millionen Euro lassen sie auf Märkten, Gäste aus dem In- und Ausland dagegen „nur“ 103. Im Durchschnitt werden pro Besuch 29 Euro ausgegeben.
Was den Wiener Handel aber vor allem freut: Für viele der insgesamt 7,3 Millionen Besucher ist der Marktbesuch Anfangs- oder Schlusspunkt eines vorweihnachtlichen Stadtbummels, mit entsprechendem Mehrwert für die Geschäftsleute der Einkaufsstraßen.
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