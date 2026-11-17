Tatsächlich sucht nur weniger als ein Sechstel der Besucher auf den heuer 814 Standln der offiziellen Weihnachtsmärkte Geschenke für Weihnachten, und nur rund ein Fünftel interessiert sich überhaupt für die Produkte. Der Hälfte der Besucher geht es um die Atmosphäre und die Gelegenheit, mit Freunden und Familie Zeit zu verbringen. Ein Drittel sind für Punsch, Glühwein und Co. gekommen. Was die Umfrage aber auch zeigt: Offenbar besteht das Publikum auch zu einem Fünftel aus Advent-Muffeln, die nur mit ihrem Partner mitgekommen sind.