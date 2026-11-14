Wiener und Touristen stürmen Christkindlmärkte

Zahlreiche Besucher

Beim Weihnachtsmarkt am Spittelberg schlendert man mit einem Häferl Punsch durch die engen Gassen und findet sicherlich das ein oder andere kreative Weihnachtsgeschenk. Auch der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung sowie jener Am Hof freuen sich auf Besucher, die die Märkte bereits in Scharen stürmen.