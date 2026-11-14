Wiener und Touristen stürmen Christkindlmärkte

Wochen vor dem ersten Advent haben die meisten Weihnachtsmärkte geöffnet – zur großen Freude der Gäste. Diese kommen bereits am Vormittag in Scharen.
Der Weihnachtszauber liegt in Wien nun vollends in der Luft. Mit Freitag öffneten neben dem Christkindlmarkt am Rathausplatz – wir berichteten – auch jene am Karlsplatz, Spittelberg und Schwarzenbergplatz.
Lichtinstallationen und Kunst
Letzterer findet heuer erstmals als Weihnachtszauber statt und lockt mit stimmungsvollen Lichtinstallationen rund um den Hochstrahlbrunnen. Geboten wird heimisches Kunsthandwerk und traditionelle Köstlichkeiten.
Beim Art Advent am Karlsplatz können Kinder in der Sternenwerkstatt basteln, weiters gibt es ein umfassendes Musikprogramm. Am Montag lädt Anne Netti alias Frieda Friedlich um 19 Uhr zur interaktiven Weihnachtsshow.
Zahlreiche Besucher
Beim Weihnachtsmarkt am Spittelberg schlendert man mit einem Häferl Punsch durch die engen Gassen und findet sicherlich das ein oder andere kreative Weihnachtsgeschenk. Auch der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung sowie jener Am Hof freuen sich auf Besucher, die die Märkte bereits in Scharen stürmen.
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