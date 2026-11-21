Sechseinhalb Stunden Gesamt-Schwimmzeit

Aus Sicherheitsgründen wurde die Herausforderung in Etappen über drei Tage hinweg absolviert, mit einer Gesamt-Schwimmzeit von etwa sechseinhalb Stunden. Der Sportler erinnerte sich daran, wie er am zweiten Tag auf dem Rückweg zum Hafen sah, wie ein Gastanker getroffen wurde „Ich werde nie vergessen, wie ich an diesem Gastanker vorbeikam – den Geruch der Chemikalien und dann die Flammen, die buchstäblich wie Feuerbälle in den Himmel schossen. Rund um das Schiff stand das Wasser in Flammen“, sagte Pugh.