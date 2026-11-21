„Feuerbälle gesehen“
Schwimmer (56) durchquerte Straße von Hormuz
Es ist ein waghalsiges Unterfangen: Der britische Ausdauersportler Lewis Pugh ist durch Teile der umkämpften Straße von Hormuz geschwommen, um auf die Umweltzerstörung in der Region aufmerksam zu machen. Dabei bekam der 56-Jährige die Angriffe aus nächster Nähe mit (siehe Video oben).
Pugh schwamm bereits am Nordpol und in der Antarktis, um auf Umweltbelange aufmerksam zu machen. Nun wagte er eine gefährliche Schwimmtour durch die Straße von Hormuz. Mitten im Kriegsgebiet kämpfte er nicht nur gegen die Gefahren im Wasser, sondern auch für den Schutz der bedrohten Meereswelt.
Schirmherr der Vereinten Nationen
Pugh, der als Schirmherr der Vereinten Nationen für die Ozeane fungiert, schwamm diese Woche drei Tage lang Abschnitte dieser gefährlichen Wasserstraße, um darauf aufmerksam zu machen, wie der Krieg mit dem Iran den Lebensraum und die Tierwelt der Region bedroht.
15 Kilometer zurückgelegt
Nur mit Badehose, Schwimmbrille und einer Badekappe mit dem UN-Logo bekleidet, startete der Sportler von der Halbinsel Musandam an der Südspitze der Meerenge und beendete seine Tour mit der Umrundung des Kaps von Hormuz, wobei er insgesamt etwa 15 Kilometer zurücklegte. Pugh gilt als der erste Mensch, der dort seit Kriegsbeginn ein Langstreckenschwimmen unternommen hat.
Schiffe wurden angegriffen
Der Schwimmer berichtete, dass er am Montag, wenige Minuten nachdem er ins Wasser gegangen war, zwei laute Explosionen hörte, die das Meer erschütterten. „Ich schaute nach oben und sah, dass ein etwa vier Kilometer entfernter Öltanker getroffen worden war“, erzählte er der Associated Press nach seiner Rückkehr nach London. „Die Explosion war so laut – zwei laute Knalle -, und dann kamen Kampfflugzeuge angeflogen. In diesem Moment wurde mir klar, dass wir sofort von hier weg müssen.“
Die Explosion war so laut – zwei laute Knalle – und dann kamen Kampfflugzeuge angeflogen. In diesem Moment wurde mir klar, dass wir sofort von hier weg müssen.
Der britische Ausdauersportler Lewis Pugh
Pugh warnte davor, dass das aus den Dutzenden seit Februar beschädigten Tankern austretende Öl dauerhafte Probleme für die Tiere der Region sowie für deren Küsten, Korallenriffe und Mangrovenwälder verursachen könnte.
Fotoserie von der Schwimmexpedition:
Delfine, Schildkröten und Fischadler folgten ihm
Er berichtete, dass ihm beim Einlaufen eine große Anzahl von Delfinen folgte, ebenso wie Schildkröten und Fischadler. Er staunte auch über die Hunderte von Schildkröten, die er vor dem Krieg beim Schwimmen entlang der omanischen Küste gesehen hatte.
„Wenn Öl dort hineingelangt, wenn chemische Verschmutzung dort hineingelangt, wird es sehr, sehr schwierig, diese Art von Verschmutzung zu beseitigen“, sagte er. „Das wirkt sich über Generationen hinweg aus.“
Wenn Öl dort hineingelangt, wenn chemische Verschmutzung dort hineingelangt, wird es sehr, sehr schwierig, diese Art von Verschmutzung zu beseitigen.
Lewis Pugh
Pugh hat reichlich Erfahrung im Umgang mit extremen Temperaturen und Raubtieren, darunter auch Weiße Haie. Doch das Schwimmen in einem Konfliktgebiet barg völlig neue Gefahren.
Lewis Pugh
- Der 56-jährige Brite war der erste Sportler, der den Nordpol durchschwamm und in jedem der Weltmeere eine Langstrecken-Schwimmstrecke absolvierte.
- Im Jahr 2023 schwamm er die gesamten 507 Kilometer des Hudson River, um auf die Bedeutung sauberer Flüsse aufmerksam zu machen. Seine Stiftung erklärt, dass diese Herausforderungen dazu beigetragen haben, offizielle Vereinbarungen zum Schutz von mehr als 3,5 Millionen Quadratkilometern gefährdeter Meeresgebiete zu sichern.
- Manche bezeichnen Pughs Kombination aus epischen Schwimmleistungen und politischem Engagement als „Speedo-Diplomatie“.
Sechseinhalb Stunden Gesamt-Schwimmzeit
Aus Sicherheitsgründen wurde die Herausforderung in Etappen über drei Tage hinweg absolviert, mit einer Gesamt-Schwimmzeit von etwa sechseinhalb Stunden. Der Sportler erinnerte sich daran, wie er am zweiten Tag auf dem Rückweg zum Hafen sah, wie ein Gastanker getroffen wurde „Ich werde nie vergessen, wie ich an diesem Gastanker vorbeikam – den Geruch der Chemikalien und dann die Flammen, die buchstäblich wie Feuerbälle in den Himmel schossen. Rund um das Schiff stand das Wasser in Flammen“, sagte Pugh.
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