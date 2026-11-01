Eine bis heute anhaltende Welle der Solidarität

Dank Unterstützung wieder mehr Hoffnung

Besonders schwer wiegen die Energiekosten. „Ich sitze die meiste Zeit in meiner Wohnung fest. Ohne Heizung halte ich es nicht aus.“ Als letzten Herbst eine hohe Jahresabrechnung ins Haus flatterte, wusste Herr H. nicht weiter. Dank „Ein Funken Wärme“ fand er Hilfe. „Der Oktober ist für mich ein Horror-Monat mit den Jahresabrechnungen. Zu wissen, dass es Unterstützung gibt, macht mich hoffnungsvoller und nimmt mir die Angst vor dem nächsten Winter.“