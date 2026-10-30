Kreuzfahrt fiel wegen THC-Medikament ins Wasser

Waren sich der Problematik bewusst

Nachdem die Oberösterreicher die Reise vollständig bezahlt hatten, haben sie zehn Tage vor der Abfahrt die Reiseunterlagen bekommen. Sie mussten feststellen, dass die Mitnahme von Medikamenten mit THC-Gehalt strengstens verboten ist. Da sie sich der Problematik bewusst sind, nehmen sie auf allen ihren Reisen, das dafür vorgesehene EU-Formular mit. „Wir haben unverzüglich mit der Reederei Kontakt aufgenommen und sämtliche Bestätigungen sowie das Angebot, dass meine Frau das Medikament beim Einchecken dem Schiffsarzt übergibt und sich täglich die notwendige Dosis abholt, übermittelt“, schildert das Ehepaar. Es nutzte nichts und auch die Stornoversicherung ist aufgrund der Umstände zurückgetreten.