Im Mai stemmte die Bulgarin Dara die Trophäe des Eurovision Song Contest in Wien in die Höhe. Knapp 36 Millionen Euro kostete er. Doch was brachte der ESC Österreich und Wien als Austragungsort. Eine neue WIFO-Studie liefert ein halbes Jahr danach Erkenntnisse. Die „Krone“ kennt die Details.
Die wirtschaftlichen Effekte des Eurovision Song Contests (ESC) im Mai konnten bisher, ähnlich den Wettanbietern vor dem Finale, nur grob geschätzt werden. Und wie der Sieg Bulgariens zeigte, können diese auch danebenliegen.
Doch so weit kam es nicht, wie eine vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erstellte Studie zum Song Contest in Wien zeigt. Stolz legten Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Barbara Novak (beide SPÖ) und Wien Tourismus-Direktor Norbert Kettner die Ergebnisse am Dienstag vor.
Wien profitierte am meisten
Durch die Ausgaben von Besuchern und Organisationen ergibt sich für Österreich eine Bruttowertschöpfung von 77,2 Millionen Euro. Rund drei Viertel davon, also 59 Millionen Euro, entfielen rein auf Wien.
Der Eurovision Song Contest hat gezeigt, was Wien ausmacht: Weltoffenheit, Zusammenhalt und die Fähigkeit, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen.
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
Auf Platz zwei folgt Niederösterreich, für die sich der ESC mit knapp 10 Millionen Euro Bruttowertschöpfung lohnte. Das freut Ludwig besonders, da „wir immer ganz Österreich einbeziehen wollten“. Novak wiederum hob die 990 Beschäftigungsverhältnisse hervor, die im Zusammenhang mit dem Musikfest stehen.
95.000 Tickets verkauft
Dass vor allem Gastronomie und Hotellerie vom Song Contest profitierten, zeigt sich an der Zahl der Besucher. 58.000 Menschen reisten mit einem Ticket nach Wien. Knapp 60 Prozent von ihnen kamen aus dem Ausland. Hinzu kamen rund 7600 akkreditierte Personen aus den Delegationen oder von Medien sowie 50.000 Besucher der zahlreichen Nebenveranstaltungen.
Übernachtungsgäste buchten im Schnitt vier Nächte. Ein Erfolg für Wien, wo Touristen im Schnitt nur 2,3 Nächten bleiben.
Tourismus-Boost
Außerdem waren die meisten Besucher mit der Stadt sehr zufrieden. „Mehr als drei Viertel der Gäste würden Wien wieder besuchen“, so Fritz. Bei Wien Tourismus kam Freude auf: „Der ESC war ein globales Schaufenster für ein Wien, das Tradition und Gegenwart selbstverständlich verbindet. Entscheidend ist nicht nur, wie viele Gäste kommen, sondern welches Bild der Stadt weltweit bleibt und wie daraus künftige Reisen entstehen“, so Kettner.
131 Mio. Zuschauer
Auch weit über die Stadtgrenzen hinaus brachte die Großveranstaltung Impluse für die Stadt. So erschienen seit Bekanntgabe Wiens als Austragsungsort mehr als 160.000 Online-Artikeln in 152 Ländern. Die USA belegten Platz drei bei den Pressberichten und Platz fünf bei den verkauften Tickets in der Stadthalle.
Die TV-Reichweite belief sich weltweit auf rund 131 Millionen Zuschauern in 35 TV-Märkten. Allein die Kanäle von Wien Tourismus verzeichneten 41 Millionen Sichtkontakte in den sozialen Medien.
Die Wiener selbst seien mit dem Song Contest ebenso zufrieden gewesen. Laut einer Befragung von Wien Tourismus sahen die meisten den ESC als Imagegewinn für die Stadt. 49 Prozent verbanden den ESC mit guter Stimmung, 45 Prozent waren stolz, wie Wien sich präsentierte.
Budget nicht gänzlich ausgereizt
Auch die Stadtfinanzen strapazierte der ESC weit weniger als gedacht. Von den 22,6 Millionen Euro, die im Gemeinderat dafür beschlossen wurden, sei nicht alles verwendet worden. Davon beflügelt, liebäugelte Ludwig gar schon mit dem nächsten Song Contest. „Wir würden ihn gerne wieder ausrichten“, sagt er. Ob die Budgetsituation das noch einmal mitmachen würde, ist allerdings fraglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.