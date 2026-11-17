Budget nicht gänzlich ausgereizt

Auch die Stadtfinanzen strapazierte der ESC weit weniger als gedacht. Von den 22,6 Millionen Euro, die im Gemeinderat dafür beschlossen wurden, sei nicht alles verwendet worden. Davon beflügelt, liebäugelte Ludwig gar schon mit dem nächsten Song Contest. „Wir würden ihn gerne wieder ausrichten“, sagt er. Ob die Budgetsituation das noch einmal mitmachen würde, ist allerdings fraglich.