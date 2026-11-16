So stuft Österreich andere europäische Länder ein

Österreich Außenministerium stuft die Länder in Europa übrigens nicht als gleich sicher ein. Für die Ukraine und Russland bestehen wenig überraschend Reisewarnungen. Aber auch Länder wie Belarus und Moldau haben demnach ein hohes Sicherheitsrisiko. Ein niedrigeres Sicherheitsrisiko (Stufe 2 von 4) wird unter anderem bei Bosnien und Herzegowina, Schweden, Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich gesehen. „Die Einschätzung der Sicherheitssituation eines Landes im Hinblick auf eine Reisewarnung beruht nicht auf der Bewertung einzelner tragischer Ereignisse, sondern der Gesamtsituation in einer Region beziehungsweise einem Staat aufgrund der dem Außenministerium vorliegenden Informationen. Dabei spielt auch eine wichtige Rolle, wie ein Staat mit der Terrorgefahr umgeht“, heißt es dazu seitens des Außenministeriums.