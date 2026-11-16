In der Weihnachtszeit
USA rufen Bürger zu Vorsicht in Europa auf
US-Botschaften in mehreren europäischen Ländern haben ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger jetzt aufgefordert, bei Besuchen in Europa in der Weihnachtszeit besonders wachsam zu sein. Das gilt vor allem bei größeren Menschenansammlungen und öffentlichen Veranstaltungen.
Solche Orte könnten Terrorgruppen und Kriminellen mögliche Angriffsziele bieten, heißt es in einer sogenannten Sicherheitswarnung. Als potenzielle Ziele werden darin unter anderem Märkte, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte angeführt. Konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag oder eine besondere Bedrohung sind in der Mitteilung aber nicht enthalten.
Zudem weisen die US-Botschaften auf mögliche Reisebehinderungen durch Streiks und Demonstrationen hin sowie auf die jüngste Serie falscher Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr. Wie berichtet, gab es am Freitag in den USA selbst Probleme im Flugverkehr. Bei Wartungsarbeiten fiel das Flugkontrollsystem aus, daraufhin wurde ein vierstündiger landesweiter Flugstopp verhängt. Die Auswirkungen waren bis einschließlich Sonntag zu spüren.
So stuft Österreich andere europäische Länder ein
Österreich Außenministerium stuft die Länder in Europa übrigens nicht als gleich sicher ein. Für die Ukraine und Russland bestehen wenig überraschend Reisewarnungen. Aber auch Länder wie Belarus und Moldau haben demnach ein hohes Sicherheitsrisiko. Ein niedrigeres Sicherheitsrisiko (Stufe 2 von 4) wird unter anderem bei Bosnien und Herzegowina, Schweden, Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich gesehen. „Die Einschätzung der Sicherheitssituation eines Landes im Hinblick auf eine Reisewarnung beruht nicht auf der Bewertung einzelner tragischer Ereignisse, sondern der Gesamtsituation in einer Region beziehungsweise einem Staat aufgrund der dem Außenministerium vorliegenden Informationen. Dabei spielt auch eine wichtige Rolle, wie ein Staat mit der Terrorgefahr umgeht“, heißt es dazu seitens des Außenministeriums.
Das Risiko von Terroranschlägen fällt in die Sicherheitsstufe 2, unter anderem gemeinsam mit vermehrt gewalttätigen Demonstrationen (derzeit zum Beispiel in Frankreich), Überfällen am Tag und Straßenraub. Die Vereinigten Staaten stuft Österreich umgekehrt als „sichere Lage“ ein.
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