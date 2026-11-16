Zudem soll sie nicht automatisch valorisiert werden. Insgesamt sind in dem Begleittext zum Volksbegehren acht Forderungen aufgeführt, darunter auch dass die öffentlichen Mittel, die an politische Parteien, nahestehende Organisationen und andere fließen, in einem öffentlich zugänglichen Register ausgewiesen werden sollen, und Zuwendungen an Vereine und sonstige Organisationen, „die einer Partei faktisch nahestehen, den Transparenz- und Rechenschaftspflichten des Parteiengesetzes unterliegen“. Österreich sei „Weltmeister bei der staatlichen Förderung“, heißt es. Die politischen Parteien bekämen jedes Jahr mehr als 340 Millionen Euro an Steuergeldern. Pro wahlberechtigter Person seien das etwa 52 Euro.