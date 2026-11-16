Applaus für den Kremser SC! Die Maierhofer-Elf legte einen unglaublichen Lauf hin und katapultierte sich vom Tabellenkeller in den Ostliga-Himmel. Platz drei nach der Hinrunde ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit. Coach Stefan Maierhofer ließ bei uns in der Studiosendung der 3. Liga die Hochschaubahn der Gefühle noch einmal Revue passieren.