Regierung wird Nationalrat nun 50 Gesetze vorlegen

Wehrdienst-Reform

Die Reform soll am 1. Jänner in Kraft treten. Dafür bleibt nur das Dezember-Plenum. Kommen sollen sechs Monate Grundwehrdienst plus drei Monate Übungen, 1000 statt 625 Euro Sold und erstmals ein Urlaubsanspruch. Streitpunkt ist der Zivildienst: Er bleibt vorerst bei neun Monaten, frühestens 2029 könnte er auf elf steigen. Die FPÖ will die Verlängerung sofort, die NEOS blocken ab. Die Grünen fordern mehr Geld für Zivildiener. Ab dieser Woche wird mit beiden verhandelt.