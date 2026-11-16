Redlingers Klubwechsel ist verständlich, aber…

Bekenntnis zu den Motiven

Redlinger, die auch weiter vom Schweizer Trainer Markus Hagmann betreut wird und im Ländle lebt, hat sich aus eigenen Stücken entschieden nicht mehr für die TS Lustenau, sondern Union St. Pölten an zu starten. Dort ist mit Gottfried Lammerhuber ein Obmann verantwortlich, der für „seine“ AthletInnen wie Ivona Glavas Dadic oder Markus Fuchs lebt. Eine Win-win-Situation für den Verein und die Sportlerin. Zumal ihr die Niederösterreicher finanziell sicher besser unter die Arme greifen können, als die Lustenauer. Darum ist der Wechsel nachvollziehbar – in einer Sportart, die in Österreich nicht im Geld schwimmt. Dazu sollte man aber auch in der Öffentlichkeit uneingeschränkt stehen.