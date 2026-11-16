Redlingers Klubwechsel ist verständlich, aber…

Die Lustenauer Leichtathletin Lisa Redlinger legte in diesem Jahr einen kometenhaften Aufstieg hin, schaffte es zur EM nach Birmingham und zur Straßenlauf-WM nach Dänemark. Nun entschied sich die 24-Jährige dazu, ab sofort nicht mehr für die TS Lustenau, sondern stattdessen Union St. Pölten zu laufen. Warum das nachvollziebar, man aber auch zu den Gründen stehen sollte – eine Kolumne von „Krone Vorarlberg“-Sportchef Peter Weihs.
Gratulation an Lisa Redlinger! Zu ihrem 24. Geburtstag, den sie am 13. November gefeiert hat und zum Crosslauf-Staatsmeistertitel, den sie in Freistadt holte. Das vorerst letzte Highlight einer Saison, die für die Lustenauerin einen kometenhaften, fast unglaublichen Aufstieg brachte. So steigerte sie ihre 5000-Meter-Bestzeit im Freien um unglaubliche 84,07 Sekunden auf 15:12:03 Minuten. Damit fehlen ihr nur noch 1,49 Sekunden auf den seit 2001 bestehenden österreichischen Rekord von Susanne Pumper.
Aufmerksamkeit über die Grenzen hinaus
Der Lohn: Starts in Birmingham bei der EM und bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen – wo Lisa als drittbeste Europäerin starke 14. wurde. Top-Leistungen, die nicht nur in Österreich für Aufsehen sorgten. Seit der EM wird Lisa vom Deutschen Dany Biegler gemanagt, der auch Konstanze Klosterhalfen – ihres Zeichens 5000m-Europameisterin von 2022 – unter seinen Fittichen hat.
Vereine brauchen Publicity
Bleibt zu hoffen, dass der Ex-Berater von DFB-Teamkapitän Joshua Kimmich, ein paar gute Deals für Lisa einfädelt. Denn „reich“, wird man in Österreich als LeichtathletIn nicht. Im Gegenteil! Hier ist es mitunter sogar so, dass sich SportlerInnen trotz österreichischen Rekordläufen ihre Spikes selbst kaufen müssen. Auch die meisten Vereine und Landesverbände drehen jeden Cent mindestens zweimal um und sind deshalb um jede Publicity, die ihnen ihre AthletInnen bringen, sehr dankbar und froh – schließlich wollen sie ihren Gönnern und Unterstützern auch etwas zurückgeben.
Bekenntnis zu den Motiven
Redlinger, die auch weiter vom Schweizer Trainer Markus Hagmann betreut wird und im Ländle lebt, hat sich aus eigenen Stücken entschieden nicht mehr für die TS Lustenau, sondern Union St. Pölten an zu starten. Dort ist mit Gottfried Lammerhuber ein Obmann verantwortlich, der für „seine“ AthletInnen wie Ivona Glavas Dadic oder Markus Fuchs lebt. Eine Win-win-Situation für den Verein und die Sportlerin. Zumal ihr die Niederösterreicher finanziell sicher besser unter die Arme greifen können, als die Lustenauer. Darum ist der Wechsel nachvollziehbar – in einer Sportart, die in Österreich nicht im Geld schwimmt. Dazu sollte man aber auch in der Öffentlichkeit uneingeschränkt stehen.
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