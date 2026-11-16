Wie die Ermittler der Polizei schildern, dauerte es einige Zeit, bis die 67-Jährige aus dem Tiroler Unterland den Betrug erkannte. Bereits im Sommer war die 67-Jährige auf einer Socia-Media-Plattform von einer Frau kontaktiert worden. „Die Dame gab vor, alt und schwer krank zu sein, weshalb sie eine Erbin für ihr Vermögen suche“, beschreibt die Exekutive die uralte Betrugsmasche.