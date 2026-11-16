Ein großes Vermögen, eine schwer kranke Frau – und eine potenzielle Erbin, die am Ende einen großen finanziellen Schaden hat. Eine Tirolerin erkannte erst nach eindringlicher Warnung ihrer Bank, dass sie in eine Betrugsfalle getappt war.
Wie die Ermittler der Polizei schildern, dauerte es einige Zeit, bis die 67-Jährige aus dem Tiroler Unterland den Betrug erkannte. Bereits im Sommer war die 67-Jährige auf einer Socia-Media-Plattform von einer Frau kontaktiert worden. „Die Dame gab vor, alt und schwer krank zu sein, weshalb sie eine Erbin für ihr Vermögen suche“, beschreibt die Exekutive die uralte Betrugsmasche.
Mehr als 10.000 Euro Schaden
Diese ging auf. Die Tirolerin tätigte für angebliche Verwaltungskosten mehrere Überweisungen. Die Betrügerin erklärte ihr, dass das Erbe erst dann ausbezahlt werden könne. Erst nachdem die 67-jährige Frau von ihrem Bankinstitut auf den Betrug hingewiesen wurde, erkannte sie die Falle und erstattete Anzeige. Der entstandene Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro.
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