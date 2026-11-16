Glück im Unglück für den 23-Jährigen. Wie Teamchef Ralf Rangnick verriet, war Demir für das Nations-League-Duell mit Israel am Dienstag sogar in der Startelf eingeplant. Wann der Flügelspieler wieder ins Mannschaftstraining der Hütteldorfer einsteigen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Selbst ein Einsatz gegen den GAK am kommenden Wochenende ist noch nicht ausgeschlossen.