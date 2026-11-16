Bitterer Rückschlag für Rapid-Star Yusuf Demir! Vor Österreichs letztem Nations-League-Spiel gegen Israel musste der Offensivspieler wegen Knieproblemen aus dem Teamcamp abreisen. Immerhin dürfte die Verletzung nicht allzu schwerwiegend sein, wie die Hütteldorfer am Montagabend mitteilten.
Der leitende Rapid-Teamarzt Dr. Lukas Brandner untersuchte Demir und konnte rasch Entwarnung geben. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Yusuf Demir, der sich keine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat, mit der fachmännischen Unterstützung unseres Physiotherapeuten-Teams um Gerry Kemmer rasch wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen wird können“, erklärte der Mediziner.
Glück im Unglück für den 23-Jährigen. Wie Teamchef Ralf Rangnick verriet, war Demir für das Nations-League-Duell mit Israel am Dienstag sogar in der Startelf eingeplant. Wann der Flügelspieler wieder ins Mannschaftstraining der Hütteldorfer einsteigen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Selbst ein Einsatz gegen den GAK am kommenden Wochenende ist noch nicht ausgeschlossen.
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