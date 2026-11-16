Schlimmer Arbeitsunfall: Mann Daumen abgetrennt

Der Verletzte wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.(Bild: Christof Birbaumer)
Von Tiroler Krone
Die Vorbereitungen für die Wintersaison laufen in den Skigebieten auf Hochtouren. Im hinteren Zillertal passierte dabei am Montag ein schlimmer Arbeitsunfall. Einem 38-Jährigen wurde bei Schalungsarbeiten der linke Daumen fast vollständig abgetrennt.
Der Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 8 Uhr. Ein 38-jähriger Österreicher war im Bereich der Talstation der Rastkogelbahn in Tux mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Als er einen Schwerlastriegel versetzen wollte, passierte es.
„Der Riegel löste sich, wodurch dem Mann der linke Daumen nahezu vollständig abgetrennt wurde“, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
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