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„Geschah ihnen recht“

Ronaldos Mutter freute sich über Portugal-Debakel

Fußball International
16.11.2026 20:40
Cristiano Ronaldo und Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro
Cristiano Ronaldo und Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro(Bild: Krone KREATIV/AP Photo/Armando Franca, APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Causa Cristiano Ronaldo sorgt rund um die portugiesische Nationalmannschaft weiter für Wirbel. Nun meldete sich Ronaldos Mutter zu Wort – und erklärte, dass sie sich über die 1:4-Watschn der Selecao gegen Dänemark am vergangenen Samstag gefreut habe.

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„Das geschah ihnen recht“, sagte Dolores Aveiro am Montag bei einer Veranstaltung in Lissabon zu portugiesischen Journalisten. Verantwortliche und ehemalige Mitspieler hätten ihren Sohn nicht ausreichend respektiert.

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Ronaldo war Anfang November aus dem Nationalteam zurückgetreten. Zuvor hatte er sich mit Nationaltrainer Jorge Jesus zerstritten. Ausgerechnet in der ersten Partie nach der Ära des 41-jährigen Superstars kassierten die Portugiesen eine historische Demütigung. Die Nations-League-Niederlage gegen Dänemark war ihre bisher höchste in einem Pflichtspiel zu Hause.

(Bild: AP/Luis Vieira)

Jesus: „Eine Mutter ist eine Mutter“
Portugals Spieler waren zu Ehren Ronaldos zunächst mit dessen Rückennummer sieben aufgelaufen. Ein Banner hatte Ronaldos größte Momente im Dress der Nationalelf gezeigt. Nach Ansicht seiner Mutter könne es eine richtige Verabschiedung aber nur geben, wenn ihr Sohn selbst dabei sei.

(Bild: AP/Luis Vieira)

Trainer Jesus wurde vor der nächsten Nations-League-Partie in Wales am Dienstag mit der Kritik von Ronaldos Mutter konfrontiert. Ob er darauf jetzt etwa antworten müsse, fragte der 72-Jährige bei der Pressekonferenz in Cardiff. „Eine Mutter ist eine Mutter“, sagte er. Sie sei eine liebevolle Mutter und habe „viel durchgemacht, um ihre Kinder großzuziehen“.

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