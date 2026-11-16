Ronaldos Mutter freute sich über Portugal-Debakel

Trainer Jesus wurde vor der nächsten Nations-League-Partie in Wales am Dienstag mit der Kritik von Ronaldos Mutter konfrontiert. Ob er darauf jetzt etwa antworten müsse, fragte der 72-Jährige bei der Pressekonferenz in Cardiff. „Eine Mutter ist eine Mutter“, sagte er. Sie sei eine liebevolle Mutter und habe „viel durchgemacht, um ihre Kinder großzuziehen“.