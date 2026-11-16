Wilderer erlegte Gams und trennte ihr den Kopf ab

Nur auf die Trophäe einer Gams hatte es ein Wilderer im Tiroler Scharnitz an der Grenze zu Deutschland abgesehen. Der noch unbekannte Täter erlegte das Tier und trennte ihm den Kopf ab. Der Wilderer verwischte auch die Spuren des Einschusses.
Wie die Polizei mitteilt, dürfte die Tat bereits am 12. oder 13. November begangen worden sein. Im Bereich des Kalvarienbergs in Scharnitz legte sich der Wilderer auf die Lauer und erschoss eine junge weibliche Gams.
Tierkörper einfach liegen gelassen
„Anschließend trennte er den Kopf sowie das von einem Schuss getroffene linke Schulterblatt ab und nahm diese Teile mit“, heißt es bei den Ermittlern. Sie vermuten, dass der Täter damit möglicher Spuren beseitigen wollte.
Den Rest des Tierkörpers ließ der Wilderer einfach liegen. Der betroffenen Eigenjagd entstand laut Polizei ein Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages.
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