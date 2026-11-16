Frachtschiff von Drohnen getroffen und gekentert

Aufgrund des Ukraine-Kriegs kommt es immer wieder zu Angriffen auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer. Erst am Wochenende waren drei Schiffe vor der rumänischen Küste getroffen worden. Verletzt wurde dabei niemand. Insgesamt sind seit Monatsbeginn mindestens 13 Handelsschiffe vor den Küsten Rumäniens und Bulgariens von Drohnen getroffen worden. Mehr als 30 Seeleute wurden getötet oder gelten weiterhin als vermisst. Die beiden Schwarzmeerländer haben Russland im Verdacht. Allerdings gebe es keine Beweise dafür, teilte die Regierung in Sofia mit.