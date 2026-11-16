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Angriff in Bulgarien

Frachtschiff von Drohnen getroffen und gekentert

Außenpolitik
16.11.2026 19:34
Vor der Küste Bulgariens ist am Montag ein Frachtschiff im Schwarzen Meer gekentert. Die zwölf ...
Vor der Küste Bulgariens ist am Montag ein Frachtschiff im Schwarzen Meer gekentert. Die zwölf Seeleute wurden per Hubschrauber gerettet.(Bild: AP/Varna Regional Administration)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor der Küste Bulgariens ist am Montag ein Frachtschiff im Schwarzen Meer gekentert. Laut der Crew wurde es von zwei Seedrohnen getroffen. Nachdem die Besatzung einen Notruf abgesetzt hatte, wurde sie per Hubschrauber gerettet.

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Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren 12 Seeleute an Bord. Diese berichteten, dass das unter somalischer Flagge fahrende Schiff „Betul 8“ von zwei Seedrohnen getroffen worden sei. Laut bulgarischen Angaben wurde niemand „ernsthaft“ verletzt, die Seeleute würden aber „frieren“.

Aufgrund des Ukraine-Kriegs kommt es immer wieder zu Angriffen auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer. Erst am Wochenende waren drei Schiffe vor der rumänischen Küste getroffen worden. Verletzt wurde dabei niemand. Insgesamt sind seit Monatsbeginn mindestens 13 Handelsschiffe vor den Küsten Rumäniens und Bulgariens von Drohnen getroffen worden. Mehr als 30 Seeleute wurden getötet oder gelten weiterhin als vermisst. Die beiden Schwarzmeerländer haben Russland im Verdacht. Allerdings gebe es keine Beweise dafür, teilte die Regierung in Sofia mit.

In den vergangenen Wochen kündigte die EU an, 50 Millionen Euro für die beschleunigte Einrichtung eines Zentrums für maritime Sicherheit im Schwarzen Meer bereitzustellen. Das Schwarze Meer ist eine wichtige Handelsroute für die Ukraine, die wiederum einer der größten Produzenten landwirtschaftlicher Produkte weltweit ist. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 ist das Binnenmeer aber teilweise zu einem Kriegsschauplatz geworden.

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Schiff nach Drohnenangriff in Bulgarien gesunken
29.10.2026
Nach Drohnenangriff
Suche nach Seeleuten in Bulgarien eingestellt
08.10.2026

Stiehlt Russland Getreide?
Litauens Regierung hat Russland und Belarus unterdessen vorgeworfen, ukrainisches Getreide zu stehlen. Daher wurden jetzt strengere Kontrollen für den Transport von russischen und belarussischen Getreidelieferungen eingeführt. Importeurinnen und Importeure müssen die Kosten für eine Herkunftsprüfung übernehmen. Die Lieferungen dürfen den Hafen von Klaipeda erst dann verlassen, wenn die Ergebnisse vorliegen. Bei Unstimmigkeiten sollen die Sendungen zurückgeschickt oder vernichtet werden.

„Wir hoffen sehr, dass andere EU-Länder unserem Beispiel folgen und dieses System anwenden werden, um den Transit von möglicherweise enteignetem Getreide aus den besetzten Gebieten der Ukraine zu verhindern“, sagte Litauens Landwirtschaftsminister Kestutis Mazeika. Litauen, Estland und Lettland sind enge Partner der Ukraine.

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