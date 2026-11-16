Brite mit 16 kg Cannabis in Schwechat erwischt!

Dass der Flughafen Wien immer wieder als Zwischenstation für Drogenschmuggler dient, zeigen auch mehrere ähnliche Fälle aus der jüngeren Vergangenheit. Bereits Ende Jänner wurden am Flughafen Wien 28 Kilogramm Cannabis im Gepäck einer 21-jährigen Griechin entdeckt. Im März gingen den Beamten gleich zwei Koffer mit insgesamt 32 Kilogramm ins Netz. Ende Mai folgte der nächste große Fund: Ein Brite hatte 17,5 Kilogramm Cannabis aus Bangkok im Gepäck.