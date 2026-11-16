Brite mit 16 kg Cannabis in Schwechat erwischt!

Unerwünschte Fracht bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien-Schwechat: Beamte entdeckten am Wochenende insgesamt 16 Kilogramm Cannabis im Koffer eines 23-jährigen Briten.
Der junge Mann war gerade auf der Durchreise von Bangkok (Thailand) nach London, als ihm die Kontrollen zum Verhängnis wurden. Die Drogen waren in insgesamt 16 luftdicht verschweißten Paketen versteckt.
In Justizanstalt gebracht
Mit dem Vorwurf des Suchtgifthandels konfrontiert, zeigte sich der 23-Jährige nicht geständig. Für ihn klickten dennoch die Handschellen: Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der außergewöhnliche Drogenfund bei Kontrollen von Transitgepäck gelungen.
Dass der Flughafen Wien immer wieder als Zwischenstation für Drogenschmuggler dient, zeigen auch mehrere ähnliche Fälle aus der jüngeren Vergangenheit. Bereits Ende Jänner wurden am Flughafen Wien 28 Kilogramm Cannabis im Gepäck einer 21-jährigen Griechin entdeckt. Im März gingen den Beamten gleich zwei Koffer mit insgesamt 32 Kilogramm ins Netz. Ende Mai folgte der nächste große Fund: Ein Brite hatte 17,5 Kilogramm Cannabis aus Bangkok im Gepäck.
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