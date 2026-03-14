Häfen statt Weiterflug: Dealer am Airport gefasst

Doch dazu kam es nicht mehr: Ermittler schlugen zu und nahmen einen 39-jährigen Niederländer, auf den die beiden Koffer eingecheckt waren, fest. Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme wenig kooperativ. Laut Polizei verweigerte er die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige schließlich in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.