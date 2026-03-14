Häfen statt Weiterflug: Dealer am Airport gefasst

Am Flughafen Wien in Schwechat ist erneut ein großer Drogenschmuggel aufgeflogen! Bei Gepäckkontrollen entdeckten Beamte 32 Kilogramm Cannabiskraut in zwei Koffern, die sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok befanden. Eigentlich hätten die Gepäckstücke weiter nach Frankfurt transportiert werden sollen ...
Doch dazu kam es nicht mehr: Ermittler schlugen zu und nahmen einen 39-jährigen Niederländer, auf den die beiden Koffer eingecheckt waren, fest. Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme wenig kooperativ. Laut Polizei verweigerte er die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige schließlich in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
Koffer voller Cannabis meist aus Bangkok
Der aktuelle Fund reiht sich in eine ganze Serie von vereitelten Schmuggelversuchen am Wiener Flughafen ein. Immer wieder stoßen Ermittler bei Kontrollen auf Koffer voller Cannabis – meist ebenfalls aus Bangkok.
Transitdrehscheibe für Drogentransporte
Die wiederholten Aufgriffe zeigen: Der Flughafen Wien wird von Schmugglern offenbar gezielt als Transitdrehscheibe für Drogentransporte genutzt. Die Koffer stammen häufig aus Bangkok, während die geplanten Ziele quer durch Europa reichen – von Deutschland über Großbritannien bis nach Italien.
Für viele Kuriere endet die Reise jedoch schon in Schwechat – mit Handschellen statt Weiterflug ...
So auch für eine junge Frau Ende Jänner. Die 21-Jährige wurde mit 28 Kilo Cannabiskraut in ihren Koffern von der Polizei gefasst. In den zwei Koffern der Griechin wurden 56 Vakuum-Päckchen zu je 500 Gramm Drogen sichergestellt.
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