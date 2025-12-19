Vorteilswelt
Zinsloses Darlehen

EU schnürt 90-Milliarden-Paket für die Ukraine

Außenpolitik
19.12.2025 06:26

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf eine Finanzierung der Ukraine für 2026 und 2027 geeinigt. Insgesamt sollen 90 Milliarden Euro bereitgestellt werden, finanziert über eine gemeinsame Kreditaufnahme, teilte EU-Ratschef Antonio Costa mit. Russische Gelder bleiben eingefroren. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) begrüßte den Beschluss. 

0 Kommentare

Stocker betonte, die Maßnahme sei „erfreulich“ und bedeute „keine unmittelbare Belastung für den österreichischen Steuerzahler“ aus dem Budget. Die Finanzierung sei über den EU-Haushalt abgesichert und erfolge schrittweise über zwei Jahre.

Die Ausnutzung des Darlehens soll zudem nicht unmittelbar 90 Milliarden ausmachen, sondern sukzessive über zwei Jahre erfolgen. Der gewählte Betrag entspreche dem „Bedarf“.

EU-Ratschef Antonio Costa legte den 27 Staats- und Regierungschefs einen Entwurf für ‌die ...
EU-Ratschef Antonio Costa legte den 27 Staats- und Regierungschefs einen Entwurf für ‌die Gipfelerklärung vor. Im jährlichen EU-Haushalt gibt es jeweils einen Puffer in Milliardenhöhe.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

„Klares Signal an Putin“
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einem zinslosen Darlehen und einem „klaren Signal an Putin“. Die eingefrorenen russischen Staatsvermögen sollen weiter blockiert bleiben und perspektivisch für die Rückzahlung herangezogen werden. EU-Diplomaten zufolge sind Details zur Nutzung dieser Gelder noch auszuarbeiten.

X-Beitrag: EU-Ratschef Antonio Costa freut sich über das Abkommen:

Russische Gelder bleiben eingefroren
Ungarn, die Slowakei und Tschechien sollen sich an dem Modell nicht beteiligen. Die rechtlich umstrittene direkte Nutzung russischer Vermögen wurde nicht beschlossen, unter anderem wegen offener Risiken. Belgien hatte sich dagegen ausgesprochen, da ein Großteil der Gelder dort verwahrt wird. Rund 210 Milliarden Euro bleiben daher vorerst immobilisiert.

X-Beitrag: Ukraine-Präsident Selenskyj traf sich mit Belgiens Premier Bart De Wever, um über die eingefrorenen russischen Gelder zu diskutieren:

„Wir haben eine Modifikation vorgenommen, weil viele Risiken natürlich zu bedenken waren und auch bei diesen Risiken verschiedene Ansichten bestanden haben“, so Stocker. Das Ziel blieben Frieden und finanzielle Sicherheit für die Ukraine. 

„Es ist eine sehr gute Lösung, die hier gefunden wurde“, so der Bundeskanzler. „Wir haben versprochen, dass wir liefern werden und die Europäische Union hat gezeigt, dass sie entscheidungsfähig ist und auch liefern kann.“

