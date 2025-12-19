EU schnürt 90-Milliarden-Paket für die Ukraine

Russische Gelder bleiben eingefroren

Ungarn, die Slowakei und Tschechien sollen sich an dem Modell nicht beteiligen. Die rechtlich umstrittene direkte Nutzung russischer Vermögen wurde nicht beschlossen, unter anderem wegen offener Risiken. Belgien hatte sich dagegen ausgesprochen, da ein Großteil der Gelder dort verwahrt wird. Rund 210 Milliarden Euro bleiben daher vorerst immobilisiert.