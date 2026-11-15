Bereits 38 Anzeigen im Ländle wegen Kopftuchverbot

Seit diesem Schuljahr dürfen Mädchen bis 14 Jahre auf dem Schulgelände kein Kopftuch mehr tragen. In Vorarlberg gibt es wegen des Kopftuchverbots bisher 38 Anzeigen. Laut einem Bericht der „Vorarlberger Nachrichten“ betrifft dies genau 18 Schülerinnen. Diese besuchen acht verschiedene Schulen, die sich auf alle Bezirke im Ländle verteilen.