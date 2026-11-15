Bereits 38 Anzeigen im Ländle wegen Kopftuchverbot

Seit diesem Schuljahr dürfen Mädchen bis 14 Jahre auf dem Schulgelände kein Kopftuch mehr tragen. In Vorarlberg gibt es wegen des Kopftuchverbots bisher 38 Anzeigen. Laut einem Bericht der „Vorarlberger Nachrichten“ betrifft dies genau 18 Schülerinnen. Diese besuchen acht verschiedene Schulen, die sich auf alle Bezirke im Ländle verteilen.
Wiederholte Verstöße
Die Daten zeigen, dass einige Erziehungsberechtigte die Regel wiederholt missachtet haben. Sechs Elternteile wurden bereits zwei Mal angezeigt, fünf weitere Personen bekamen sogar schon drei Anzeigen.
Bei Verstößen greift ein fester Stufenplan der Behörden. Zuerst erinnern Lehrkräfte die Schülerinnen an das Verbot. Bei einer Wiederholung folgt ein Elterngespräch in der Direktion und dann in der Bildungsdirektion. Danach kann die Bezirksverwaltungsbehörde Geldstrafen von bis zu 800 Euro verhängen – und das auch mehrfach.
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