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Fragwürdiger Elfmeter

Altach kommt gegen Rapid nicht über Remis hinaus

Vorarlberg
15.11.2026 16:15
Altachs Top-Torjägerin Petra Mikulica machten ihren bereits elften Saisontreffer.
Altachs Top-Torjägerin Petra Mikulica machten ihren bereits elften Saisontreffer.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Kleiner Rückschlag für die Ambitionen der Altach-Damen den Einzug in die Meisterrunde der Top-4 in der Damen-Bundesliga zu schaffen. Grund: Im Schnabelholz musste sich die Elf von Coach Leandro Simonelli gegen Aufsteiger Rapid Wien doch etwas überraschend mit einem 2:2-Remis begnügen und war damit sogar noch gut bedient.

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Nachdem die Rheindörflerinnen das erste Aufeinandertreffen im August dank eines Treffers von Lea Marie Reisinger mit 1:0 gewinnen konnten, gerieten sie im Heimspiel vor mageren 253 Zuschauern bereits nach 25 Minuten in Rückstand. Direkt nachdem Altach-Kapitänin Vera Ellgaß die Chance auf die Führung vergeben hatte, erwischte Lana Khalaf einen abgefälschten Ball, tanzte unbedrängt durch die SCRA-Abwehr und besorgte das 1:0 für die Gäste.

Torgarantie Mikulica 
Nur sechs Minuten später fixierte Petra Mikulica – nach sehenswertem Zuspiel von Joelle Meister – mit ihrem elften Saisontor den Ausgleich. Nachdem es mit dem 1:1 in die Pause ging, waren es aber wieder die Wienerinnen, die in Front gingen. Ilvy Taucher wurde von der Altachs Abwehr im Zentrum kaum bedrängt und drückte einen Querpass ungehindert zum 2:1 ins Tor von Stella Busse.

Ein Punkt hinter den Top-4
Das 2:2 der Altacherinnen fiel dann in der 67. Minute aus einem Elfmeter, den nur Schiedsrichterin Biljana Iskin gesehen hatte. Egal! Ellgaß ließ sich die Chance nicht nehmen, fixierte den Endstand und sicherte ihrem Team damit den 18. Punkt der Saison. Damit liegen die Rheindörflerinnen nach zwölf Spielen einen Punkt hinter Salzburg auf Rang fünf.

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