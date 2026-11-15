Altach kommt gegen Rapid nicht über Remis hinaus

Ein Punkt hinter den Top-4

Das 2:2 der Altacherinnen fiel dann in der 67. Minute aus einem Elfmeter, den nur Schiedsrichterin Biljana Iskin gesehen hatte. Egal! Ellgaß ließ sich die Chance nicht nehmen, fixierte den Endstand und sicherte ihrem Team damit den 18. Punkt der Saison. Damit liegen die Rheindörflerinnen nach zwölf Spielen einen Punkt hinter Salzburg auf Rang fünf.