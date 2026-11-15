Das große Wiedersehen auf dem Weihnachtsmarkt

Man kennt sich – und lernt sich kennen

„Das Schönste ist, wenn Gäste wieder vor uns stehen, die wir seit Jahren kennen. Man redet weiter, als wäre der letzte Weihnachtsmarkt erst gestern gewesen“, sagt Alexander Kaserer. Dieses Miteinander prägt auch die Stimmung an seinen zwei Ständen: Man kennt sich – oder man lernt sich eben kennen. Alexander versteht sich allerdings auch als kulinarischer Botschafter seiner Heimat. Zwei „AlpenFein“-Stände laden dazu ein, Südtirol auf unterschiedliche Weise zu entdecken. Am Gastrostand gibt es warme Gerichte und herzhafte Kleinigkeiten für eine kleine Pause vom Marktbummel. Am Spezialitätenstand finden sich allerhand Köstlichkeiten für die Jause daheim oder den Weihnachtstisch.