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Südtirol und s‘Ländle

Das große Wiedersehen auf dem Weihnachtsmarkt

Vorarlberg
15.11.2026 17:25
Der Bregenzer Weihnachtsmarkt ist seit Sonntag geöffnet.
Der Bregenzer Weihnachtsmarkt ist seit Sonntag geöffnet.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Sonntag hat der Bregenzer Weihnachtsmarkt seine Pforten geöffnet. Mit dabei ist natürlich auch Alexander Kaserer, der dem seinem „AlpenFein“-Team wieder ein Stück Südtirol ins Ländle bringen wird. Für ihn geht es um weit mehr als nur das Geschäft.

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Wenn die Lichter am Kornmarktplatz angehen und der Duft von Glühwein durch die Stadt zieht, beginnt für Alexander Kaserer eine Zeit, auf die er sich jedes Jahr ganz besonders freut. Seit 2013 ist der Unternehmer mittlerweile in Bregenz vertreten, sein „Südtiroler-Stand“ direkt am Eislaufplatz ist gewissermaßen das Herz des Weihnachtsmarktes. Zahlreiche Stammgäste kommen jedes Jahr wieder, aus Gesprächen am Stand sind Freundschaften entstanden, die weit über die Wochen vor Weihnachten hinausreichen.

Es geht wieder los! Alexander Kaserer und Jasmin Rainer freuen sich auf die kommenden Wochen.
Es geht wieder los! Alexander Kaserer und Jasmin Rainer freuen sich auf die kommenden Wochen.(Bild: Privat)

Treffen unter der Südtiroler Sonne
Wie eng diese Verbindungen inzwischen sind, zeigt sich auch fernab des Bodensees: Nicht wenige seiner Bregenzer Stammgäste haben Alexander und sein Team auch schon im Sommer auf dem Wochenmarkt in Meran besucht. Solche Treffen unter der Südtiroler Sonne sind für Kaserer jedes Mal eine Freude: Sie zeigen ihm, dass die gemeinsame Zeit am Stand in Erinnerung bleibt und aus einem Marktbesuch Freundschaften wachsen können.

Man kennt sich – und lernt sich kennen
„Das Schönste ist, wenn Gäste wieder vor uns stehen, die wir seit Jahren kennen. Man redet weiter, als wäre der letzte Weihnachtsmarkt erst gestern gewesen“, sagt Alexander Kaserer. Dieses Miteinander prägt auch die Stimmung an seinen zwei Ständen: Man kennt sich – oder man lernt sich eben kennen. Alexander versteht sich allerdings auch als kulinarischer Botschafter seiner Heimat. Zwei „AlpenFein“-Stände laden dazu ein, Südtirol auf unterschiedliche Weise zu entdecken. Am Gastrostand gibt es warme Gerichte und herzhafte Kleinigkeiten für eine kleine Pause vom Marktbummel. Am Spezialitätenstand finden sich allerhand Köstlichkeiten für die Jause daheim oder den Weihnachtstisch.

Zitat Icon

Das Schönste ist, wenn Gäste wieder vor uns stehen, die wir seit Jahren kennen. Man redet weiter, als wäre der letzte Weihnachtsmarkt erst gestern gewesen.

Alexander Kaserer

Die Qualität steht über allem
„Abgespeist“ wird man bei Alexander nicht, denn er legt bei der Auswahl seiner Lebensmittel höchsten Wert auf Qualität. Das gilt für die Gerichte am Gastrostand – die Palette reicht von Speckknödel, Schlutzkrapfen, Bauerntoast und Brettljause bis hin zu Südtiroler Fusilli mit Hirschragout – ebenso wie für die Spezialitäten zum Mitnehmen. Herkunft, erlesene Zutaten und sorgfältige Verarbeitung gehören für ihn zusammen. Diesem Anspruch zu genügen, ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. So werden etwa die Fusilli in Aldein auf 1200 Metern Seehöhe aus Freilandeiern per Hand hergestellt. „Die Menschen sollen den Besuch bei uns am Stand genießen, das Leben ist eh schon anstrengend genug“, lacht Alexander.

Glühwein und Geschenke: In der Adventszeit ist ein Besuch beim Bregenzer Weihnachtsmarkt Pflicht ...
Glühwein und Geschenke: In der Adventszeit ist ein Besuch beim Bregenzer Weihnachtsmarkt Pflicht – und das gilt nicht nur für Vorarlberger.(Bild: sos)

Der Lohn für die Mühen der Arbeit
Bis zum 23. Dezember werden er und sein Team jeden Tag an den zwei Ständen am Kornmarktplatz stehen. Auf die Südtiroler, die in Vorarlbergs Landeshauptstadt mittlerweile so bekannt sind wie in ihren Heimatorten, warten jede Menge Arbeit und kurze Nächte – aber auch unzählige freudige Wiedersehen, nette Gespräche und neue Bekanntschaften. Denn so viel Zeit muss immer sein.

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