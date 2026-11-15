Ferrari-Interesse an Kimi? Wolff spricht Klartext

Antonelli stammt aus dem Nachwuchsprogramm von Mercedes und ist der erste Titelträger aus Italien seit Alberto Ascari im Jahr 1953. Wolff ist in diesem Fall davon überzeugt, dass auch in der knallharten Geschäftswelt Loyalität ausreiche. Es sei aber nicht das Einzige, worauf sie setzen würden, betonte der Mercedes-Teamchef und verwies auf die gewonnenen Rennen und Titel in diesem Jahr. Zuletzt hatte das deutsche Werksteam in Brasilien auch die Konstrukteurs-WM gewonnen, in der die Punkte beider Fahrer eines Teams zusammengerechnet werden.