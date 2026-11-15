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In Italien gefeiert

Ferrari-Interesse an Kimi? Wolff spricht Klartext

Formel 1
15.11.2026 13:12
Toto Wolff macht sich keine Sorgen, dass sich sein Superstar verabschiedet.
Toto Wolff macht sich keine Sorgen, dass sich sein Superstar verabschiedet.(Bild: AP/Fatima Shbair)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mercedes-Teamchef Toto Wolff macht sich „0,0 Prozent“ Sorge, dass Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli als Italiener irgendwann wechseln und für Ferrari fahren will. Den Grund für seine Einschätzung lieferte der 54-jährige Motorsportchef in einem Interview der „Bild am Sonntag“ gleich mit: „Weil Kimi und seine Familie loyale Menschen sind.“ Antonelli krönte sich in Mexiko-Stadt im Alter von 20 Jahren und 68 Tagen vorzeitig zum jüngsten Champion der Motorsport-Königsklasse.

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Antonelli stammt aus dem Nachwuchsprogramm von Mercedes und ist der erste Titelträger aus Italien seit Alberto Ascari im Jahr 1953. Wolff ist in diesem Fall davon überzeugt, dass auch in der knallharten Geschäftswelt Loyalität ausreiche. Es sei aber nicht das Einzige, worauf sie setzen würden, betonte der Mercedes-Teamchef und verwies auf die gewonnenen Rennen und Titel in diesem Jahr. Zuletzt hatte das deutsche Werksteam in Brasilien auch die Konstrukteurs-WM gewonnen, in der die Punkte beider Fahrer eines Teams zusammengerechnet werden.

„Deswegen hat er nach seinem Titelgewinn auch gesagt, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, für ein anderes Team außer Mercedes zu fahren“, sagte Wolff über Antonelli. Allerdings fährt der Italiener in diesem Jahr, in dem noch die Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi anstehen, erst seine zweite Saison. Er hatte das Cockpit bei den Silberpfeilen von Lewis Hamilton übernommen, als es den Rekordweltmeister zu Ferrari zog.

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„Tifosi tragen jetzt das Ferrari-Shirt mit einer Mercedes-Kappe“
In der Heimat der Scuderia wurde Antonelli nach seiner Rückkehr aus Brasilien frenetisch gefeiert. Auf die Frage, ob der junge Italiener in seinem Heimatland beliebter werde als Michael Schumacher zu dessen Ferrari-Zeiten, antwortete Wolff: „Auf jeden Fall. Er ist ja Italiener.“ Schumacher hatte fünf seiner sieben Titel mit der Scuderia gewonnen. Wolff erinnerte daran, wie die Ferrari-Fans Antonelli bei dessen Sieg in Monza in diesem Jahr gefeiert hatten. „Die Tifosi tragen jetzt das Ferrari-Shirt mit einer Mercedes-Kappe.“

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