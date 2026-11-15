Brand „mochte mich, weil ich 16 und Jungfrau war“

Sie war gerade mal 16, als sie der damals 30-jährige Russell Brand sie beim Shopping ansprach. Was danach folgte, war für Mia Latter eine Beziehung voller Angst und Gewalt. 20 Jahre später bricht die heute 37-Jährige erstmals ihr Schweigen – und erhebt im Interview mit „The Times“ schwere Vorwürfe gegen den wegen Vergewaltigung verurteilten Comedian.
Bislang war Mia Latter nur unter dem Pseudonym „Alice“ bekannt, jetzt zeigte das Opfer von Russell Brand erstmals sein Gesicht und brach öffentlich sein Schweigen. Im Interview mit der britischen Zeitung schilderte die heute 37-Jährige, dass sie den damals 30-jährigen Brand zufällig beim Shopping-Bummel durch London traf.
„Er hat nicht eine Sekunde gezögert“
Brand habe sie angesprochen: „Ich erkannte ihn“, erinnerte sich Latter zurück. Und schilderte, dass der Comedian ihre Einkäufe inspiziert habe: „Er hat sich meine Kleidung angeschaut und ein Kleid ausgesucht, von dem er sagte, dass ich es bei unserem Date tragen werde.“ Danach habe er sie nach ihrer Telefonnummer gefragt.
Noch am selben Tag habe er sich bei ihr gemeldet. Latter erklärte, sie habe ihn daraufhin darüber informiert, dass sie erst 16 sei. „Ich dachte, in der Sekunde, in der ich sage: ,Ich bin 16‘, wird er mich blockieren.“ Doch es kam anders: Brand lud sie zum Dinner ein. „Er hat nicht eine Sekunde gezögert“, schilderte Latter nun.
„Wollte die Dinge langsam angehen“
Nach dem Abendessen sei sie zögernd mit in Brands Wohnung gekommen. Daraufhin sei der Comedian ihr sexuell nähergekommen. „Ich erinnere mich, dass ich meine Beine schloss und versuchte, in ein wenig wegzuschieben. Ich mochte ihn, aber ich wollte die Dinge langsam angehen.“ Trotzdem habe sie sich weitere drei Monate mit Brand getroffen.
Brand habe während dieser Zeit darauf bestanden, dass sie die Beziehung vor ihren Freunden verbergen sollte. Gleichzeitig habe er sie während des Unterrichts von der Schule abholen lassen. Alle Versuche ihrer Eltern, die Beziehung zu unterbinden, seien gescheitert.
Latter erklärte, rückblickend wisse sie: „Er hatte nicht meinetwegen Interesse an mir. Ich hatte das Gefühl, dass das sein Fetisch ist. Er mag mich, weil ich 16 und eine Jungfrau bin.“
„Ich würgte und weinte“
Die heute 37-Jährige wirft dem Comedian vor, sie emotional und sexuell missbraucht zu haben. Und schilderte etwa einen Vorfall gegen Ende der Beziehung: Damals Brand soll sie gegen das Betthaupt gedrückt und zum Oralsex gezwungen haben. „Ich würgte und weinte“, erinnerte sie sich zurück und schilderte, dass sie verzweifelt versucht habe, sich zu befreien.
Schließlich habe sie Brand den Bauch geboxt, damit er aufhört, so Latter. Daraufhin habe Brand lapidar gemeint: „Ich wollte nur sehen, wie deine Mascara verläuft.“
Latter litt an Folgen der Beziehung
Die Beziehung zerbrach, aber Latter litt laut eigener Aussage lange unter den Folgen. So habe sie ihren Schulabschluss nicht gemacht, sondern die Schule abgebrochen. „Es dauerte eine Weile, bis ich das Gefühl hatte, wieder einen Fuß vor den anderen setzen zu können.“ Später wurde bei ihr eine Depression diagnostiziert.
Schon 2023 ging Mia Latter mit ihren Vorwürfen gegen Russell Brand an die Öffentlichkeit, damals allerdings anonym. Dennoch wurde ihr Fall nicht Teil des jüngsten Strafprozesses. „Ich war am Boden zerstört“, gab die 37-Jährige zu.
„Gerechtigkeit wurde Genüge getan“
Dass der britische Comedian Anfang November wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe auf vier Frauen schuldig gesprochen und zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wurde, ist für Latter aber eine Erleichterung. Auf diesen Moment habe sie seit ihrem 16. Lebensjahr gewartet, gestand sie: „Ich habe das Gefühl, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.“
Latter hofft zudem, dass sie durch das Teilen ihrer Geschichte dazu beitragen kann, Aufmerksamkeit für die Kampagne „Close the Consent Gap“ zu schaffen. Die Initiative setzt sich in Großbritannien dafür ein, dass sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen ab 20 Jahren und 16- oder 17-Jährigen unter Strafe gestellt werden, sofern der Altersunterschied mehr als drei Jahre beträgt.
„Ich möchte nicht, dass Jugendliche kriminalisiert werden, wenn sie miteinander Sex haben“, erklärte Latter. Ihr zufolge sollte das Gesetz stattdessen verhindern, dass deutlich ältere Erwachsene sexuelle Beziehungen zu Minderjährigen eingehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.