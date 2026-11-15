Brand „mochte mich, weil ich 16 und Jungfrau war“

Noch am selben Tag habe er sich bei ihr gemeldet. Latter erklärte, sie habe ihn daraufhin darüber informiert, dass sie erst 16 sei. „Ich dachte, in der Sekunde, in der ich sage: ,Ich bin 16‘, wird er mich blockieren.“ Doch es kam anders: Brand lud sie zum Dinner ein. „Er hat nicht eine Sekunde gezögert“, schilderte Latter nun.