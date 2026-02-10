Längste wild lebende Schlange der Welt entdeckt

Beliebt als exotische Haustiere

Purwanto will nun dafür sorgen, dass sowohl die Sicherheit von „Ibu Baron“ als auch die anderer Tiere und der Anwohnerinnen und Anwohner gewährleistet ist. In der Vergangenheit kam es in der Region bereits mehrfach vor, dass Menschen, vor allem Kinder, von solchen Würgeschlangen getötet wurden. Selbst wenn die Exemplare nicht giftig sind, können sie sich um ihre Opfer winden und zudrücken, bis sie ersticken. Daher werden Netzpythons, die in die Nähe von bewohnten Gebieten kommen, meist erlegt. Zudem werden sie gejagt, um als exotische Haustiere illegal verkauft zu werden.