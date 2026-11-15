„Das Gefängnis hat noch niemanden besser gemacht“

FPÖ für Absenken der Strafmündigkeit

Die Wiener FPÖ hat sich am Sonntag in einer Aussendung hingegen für ein Absenken der Strafmündigkeit ausgesprochen. „Die sündteure Auszeit-WG wird trotz wiederholter Vorfälle weiterhin als Erfolg verkauft. Gleichzeitig bringt Emmerling nun plötzlich Fußfesseln für kriminelle Zwölfjährige ins Spiel, unsere Anträge zur Senkung der Strafmündigkeit wurden von den NEOS jedoch konsequent abgelehnt (...)“, kritisierte Wien-Obmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss. In manch anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden, in Ungarn und Irland liegt die Strafmündigkeit bei zwölf Jahren. In Irland gibt es zudem eine Ausnahme bei schweren Taten für Kinder zwischen zehn und elf. In der Schweiz und in Großbritannien (außer Schottland) können Kinder sogar ab dem zehnten Geburtstag für Straftaten belangt werden.