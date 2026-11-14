Wiens Vize fordert Fußfessel für kriminelle Kinder

Wiens Stadt-Vize Bettina Emmerling (Neos) hat knallharte Forderungen und verrät im Interview mit der „Krone“ wann Mütter nach der Geburt ihrer Kinder zu Deutschkursen müssten und fordert vom Bürgermeister einen „positiveren Zugang“ zur Sonntagsöffnung. Kinder-Kriminelle sollen die Fußfessel erhalten!