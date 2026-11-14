Stubaier Gletscher: Erster Lawinentoter in Tirol!

Vor gut einem Jahr ereignete sich in diesem Gebiet ein ähnlich schwerer Vorfall. Damals wurden bei einem Lawinenunglück acht Personen von einer Lawine im Bereich der Daunscharte verschüttet.

Die Lawine vor gut einem Jahr wurde durch einen Variantenfahrer ausgelöst. Die Schneemassen erreichten zudem in Teilen auch den unteren Abschnitt der Piste 9. Die Personen damals wurden glücklicherweise nur zum Teil verschüttet. Die fünf Männer und drei Frauen konnten geborgen werden und erlitten leichte Verletzungen.