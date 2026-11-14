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Stubaier Gletscher: Erster Lawinentoter in Tirol!

Tirol
14.11.2026 13:26
Einsatzkräfte rückten zum Unglücksort aus (li.) Die Variante, in der die Lawine abging (re.).
Einsatzkräfte rückten zum Unglücksort aus (li.) Die Variante, in der die Lawine abging (re.).(Bild: Krone-Collage/Bergrettung Stubai)
Porträt von Martin Oberbichler
Porträt von Peter Freiberger
Von Martin Oberbichler und Peter Freiberger

Tragödie am Stubaier Gletscher in Tirol! Am Vormittag erfasste eine Lawine einen Wintersportler. Der Mann wurde von den Schneemassen in eine Randspalte getrieben und hat den Vorfall nicht überlebt. Ähnlicher Vorfall in diesem Gebiet vor gut einem Jahr.

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Fürchterliches Unglück am Samstagvormittag am Stubaier Gletscher! Gegen 11.30 Uhr löste sich eine Lawine abseits der gesicherten Piste. Ein Alpinist war dort links der Daunscharte über felsiges Gelände abgefahren. Das sehr kleine Schneebrett erfasste den Mann und trieb diesen mit. 

Der Mann wurde anschließend in eine Randspalte gedrückt und stürzte rund 20 Meter in die Tiefe. Wie die Leitstelle Tirol auf Anfrage der „Krone“ bestätigte, hat der Wintersportler den Unfall nicht überlebt. Die Einsatzkräfte hatten zunächst versucht, den Mann zu reanimieren, er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

(Bild: Bergrettung Stubai)
(Bild: Bergrettung Stubai)
(Bild: Berg)
(Bild: Bergrettung Stubai)
(Bild: Bergrettung Stubai)

Die Leiche wurde bereits geborgen. Die Lawine löste sich im Bereich des Daunferners in der Daunscharte (3155 m).

Vor gut einem Jahr ereignete sich in diesem Gebiet ein ähnlich schwerer Vorfall. Damals wurden bei einem Lawinenunglück acht Personen von einer Lawine im Bereich der Daunscharte verschüttet. 

Die Lawine vor gut einem Jahr wurde durch einen Variantenfahrer ausgelöst. Die Schneemassen erreichten zudem in Teilen auch den unteren Abschnitt der Piste 9. Die Personen damals wurden glücklicherweise nur zum Teil verschüttet. Die fünf Männer und drei Frauen konnten geborgen werden und erlitten leichte Verletzungen.

Gefahr auch Anfang des Winters hoch
Die Gefahr auf den heimischen Bergen ist bereits Anfang des Winters enorm. Im Vorwinter gab es den ersten Toten durch eine Lawine am 6. Dezember auf der Zugspitze. Im Jahr 2024 wurde in Tirol bereits im September ein Lawinentoter verzeichnet.

Lesen Sie auch:
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Lawinenwarndienst nahm Arbeit auf
Es war damit der erste Lawinentote in dieser noch jungen Wintersaison. Erst vor wenigen Tagen nahm der Lawinenwarndienst des Landes Tirol aufgrund von bis zu 30 Zentimeter prognostiziertem Neuschnee seine Arbeit in diesem Winter auf.  Der Neuschnee samt Wind erhöhte im Hochgebirge die Lawinengefahr.

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