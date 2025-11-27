Lawine am Stubaier Gletscher: Drei Verschüttete

Das Unglück hat sich laut Reinhard Klier, dem Chef der Stubaier Gletscherbahn, im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte ereignet – gegen 9.30 Uhr. „Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst. Die Schneemassen erreichten in Teilen auch den unteren Abschnitt der Piste 9, der in Folge gesperrt wurde“, so Klier.