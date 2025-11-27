Lawine am Stubaier Gletscher: Drei Verschüttete

Am Stubaier Gletscher in Tirol hat sich am Donnerstagvormittag ein Lawinenunglück ereignet. Ersten Meldungen zufolge soll es drei Verschüttete geben. Ein großer Rettungseinsatz ist gestartet.
Das Unglück hat sich laut Reinhard Klier, dem Chef der Stubaier Gletscherbahn, im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte ereignet – gegen 9.30 Uhr. „Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst. Die Schneemassen erreichten in Teilen auch den unteren Abschnitt der Piste 9, der in Folge gesperrt wurde“, so Klier.
Zwei Teilverschüttete befreit
Bei einigen Variantenfahrern wurden ausgelöste Lawinenairbags beobachtet. Zwei Teilverschüttete sollen inzwischen befreit worden sein.
Mehrere Helis und Bergrettungen vor Ort
Mehrere Hubschrauber – darunter die Notarzthelis Alpin 2 und Martin 2 und die Libelle Tirol – sind am Unglücksort. Die Bergrettungen Neustift im Stubai und Sölden befinden sich ebenfalls mit Suchhunden im Einsatz.
Näheres in Kürze.
