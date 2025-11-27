Vorteilswelt
Schneemassen auf Piste

Lawine am Stubaier Gletscher: Drei Verschüttete

Tirol
27.11.2025 10:19

Am Stubaier Gletscher in Tirol hat sich am Donnerstagvormittag ein Lawinenunglück ereignet. Ersten Meldungen zufolge soll es drei Verschüttete geben. Ein großer Rettungseinsatz ist gestartet.

0 Kommentare

Das Unglück hat sich laut Reinhard Klier, dem Chef der Stubaier Gletscherbahn, im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte ereignet – gegen 9.30 Uhr. „Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst. Die Schneemassen erreichten in Teilen auch den unteren Abschnitt der Piste 9, der in Folge gesperrt wurde“, so Klier.

Das Unglück ereignete sich im Bereich der Daunscharte, das Gelände wird nun von Rettungskräften ...
Das Unglück ereignete sich im Bereich der Daunscharte, das Gelände wird nun von Rettungskräften abgesucht.(Bild: Webcam Stubaier Gletscher)

Zwei Teilverschüttete befreit
Bei einigen Variantenfahrern wurden ausgelöste Lawinenairbags beobachtet. Zwei Teilverschüttete sollen inzwischen befreit worden sein.

Mehrere Helis und Bergrettungen vor Ort
Mehrere Hubschrauber – darunter die Notarzthelis Alpin 2 und Martin 2 und die Libelle Tirol – sind am Unglücksort. Die Bergrettungen Neustift im Stubai und Sölden befinden sich ebenfalls mit Suchhunden im Einsatz. 

Näheres in Kürze.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol
