SpaceX: Obere Rakete erstmals wieder aufgefangen

Der historische Doppelfang ist zwar nicht gelungen, allerdings hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX erstmals die obere Stufe des Riesen-Raketensystems „Starship“ nach einem Testflug im All auf der Erde wieder aufgefangen.
Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das „Starship“ kontrolliert zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück und wurde dort von Greifarmen, den „Chopsticks“, am Startturm aufgefangen. Es war das erste Mal, dass SpaceX einen solchen Fangversuch unternommen hatte.
Mehrfach Erde umrundet und Starlink-Satelliten ausgesetzt
Zuvor hatte es bei dem 15. Testflug schon einen Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gegeben: Eigentlich hatte auch die untere Raketenstufe von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden sollen, doch das klappte nicht. Der Booster namens „Super Heavy“ kehrte zwar kurz nach dem Start zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.
Die Starship genannte obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus. Danach umrundete sie mehrfach die Erde. Zuletzt hatte es im September einen Testflug des „Starship“ gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.