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Nach Testflug im All

SpaceX: Obere Rakete erstmals wieder aufgefangen

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14.11.2026 23:02
Die Rückkehr der oberen Stufen des Riesen-Raketensystems „Starship“
Die Rückkehr der oberen Stufen des Riesen-Raketensystems „Starship“(Bild: AP/Eric Gay)
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Von krone.at

Der historische Doppelfang ist zwar nicht gelungen, allerdings hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX erstmals die obere Stufe des Riesen-Raketensystems „Starship“ nach einem Testflug im All auf der Erde wieder aufgefangen.

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Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das „Starship“ kontrolliert zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück und wurde dort von Greifarmen, den „Chopsticks“, am Startturm aufgefangen. Es war das erste Mal, dass SpaceX einen solchen Fangversuch unternommen hatte.

Der Raketentest lockte viele Schaulustige an Land und auch zu Wasser an.
Der Raketentest lockte viele Schaulustige an Land und auch zu Wasser an.(Bild: AFP/RICARDO ARDUENGO)

Mehrfach Erde umrundet und Starlink-Satelliten ausgesetzt
Zuvor hatte es bei dem 15. Testflug schon einen Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gegeben: Eigentlich hatte auch die untere Raketenstufe von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden sollen, doch das klappte nicht. Der Booster namens „Super Heavy“ kehrte zwar kurz nach dem Start zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.

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Die Starship genannte obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus. Danach umrundete sie mehrfach die Erde. Zuletzt hatte es im September einen Testflug des „Starship“ gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.

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