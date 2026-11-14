Keine Rote Karte für ÖFB-Kicker: Irland-Coach tobt

Riesengroßer Ärger bei Heimir Hallgrimsson! Weil ÖFB-Kicker Romano Schmid nach einer Grätsche gegen Dara O’Shea nur die Gelbe Karte gesehen hatte, platzte Irlands Teamchef der Kragen.
Es war der große Aufreger in der ersten Spielhälfte beim Nations-League-Duell zwischen Österreich und Irland in Linz: In der 31. Minute ging Romano Schmid mit gestrecktem Bein in das Duell mit Dara O’Shea. Dabei traf der Österreicher den Iren an der Wade.
Sofort pfiff der bosnische Schiedsrichter Irfan Peljto und zeigte Schmid die Gelbe Karte. Irlands Teamchef Heimir Hallgrimsson tobte an der Seitenlinie, forderte den Platzverweis für den ÖFB-Teamspieler. Doch der Videoschiedsrichter schaltete sich nicht ein.
„So eine Aktion kann auch richtig böse ausgehen“, gab auch ORF-Kommentator Daniel Warmuth zu. Auch Experte Helge Payer hatte „eine kleine Angst“, dass Schmid vorzeitig unter die Dusche muss.
„Da haben wir ein bisschen Glück gehabt“
„Rücksichtlos war das Tackling auf alle Fälle, sonst hätte es keine Gelbe Karte gegeben. Es war kein brutales Einsteigen. Es war so, dass Romano Schmid nicht wirklich mit viel Schwung gekommen ist, hat im letzten Moment auch noch das Bein abgewinkelt. Und deshalb ist die Gelbe Karte gerade noch vertretbar“, analysierte Ex-Schiri Thomas Steiner die Szene.
Und ergänzte: „Ich hatte schon die Befürchtung, dass sich der VAR einschaltet. Für uns ist alles gut ausgegangen, da haben wir ein bisschen Glück gehabt!“
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