Keine Rote Karte für ÖFB-Kicker: Irland-Coach tobt

„Da haben wir ein bisschen Glück gehabt“

„Rücksichtlos war das Tackling auf alle Fälle, sonst hätte es keine Gelbe Karte gegeben. Es war kein brutales Einsteigen. Es war so, dass Romano Schmid nicht wirklich mit viel Schwung gekommen ist, hat im letzten Moment auch noch das Bein abgewinkelt. Und deshalb ist die Gelbe Karte gerade noch vertretbar“, analysierte Ex-Schiri Thomas Steiner die Szene.